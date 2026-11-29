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Ülkesinde Türk Kızılayın desteğiyle büyüyen ve tıp eğitimini Türkiye'nin verdiği bursla tamamlayan Filistinli doktor Zuhdi Jayousi, meslek kariyerine vefa borcu için Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezinde başladı.

Batı Şeria'daki Tulkarim kentinde dünyaya gelen 27 yaşındaki Jayousi, çocukluk ve gençlik yıllarını İsrail'in baskısı altındaki Filistin'de geçirdi.

Türkiye'nin Filistin'e gönderdiği insani yardımlardan ailesiyle birlikte istifade eden Jayousi, küçük yaşlardan bu yana Türk Kızılaya hep sempati duydu.

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Türkçe öğrenmeye 2017'de başladı

Jayousi, Türkiye'nin verdiği burslar sayesinde, Türkçe öğrenmeye başladığı 2017 yılından bir yıl sonra Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim almaya başladı.

Beyaz önlüğünü giyerek 2024 yılında doktor olarak mezun olan Filistinli hekime farklı kurumlarda hekimlik yapması önerildi, ancak o, Türk Kızılaya olan vefa borcunu ödemek için Ege Bölgesi Kan Merkezini tercih etti.

Tezcan Ekizler Anadolu Ajansı Ülkesinde Türk Kızılayın desteğiyle büyüyen, tıp eğitimini de yine Türkiye'nin verdiği bursla tamamlayan Filistinli doktor Zuhdi Jayousi, vefa borcu için meslek kariyerine Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezinde başladı.

Merkezde ve bağış ekiplerinde görev yapıyor

Jayousi, üniformasında Türk bayrağının ay yıldızını ve Türk Kızılayın kırmızı hilalini büyük bir gururla taşıyor, merkezde ve kan bağışı toplayan ekiplerde görev yapıyor.

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Genç hekimin çalışkanlığı dikkati çekiyor.

Tezcan Ekizler Anadolu Ajansı Ülkesinde Türk Kızılayın desteğiyle büyüyen, tıp eğitimini de yine Türkiye'nin verdiği bursla tamamlayan Filistinli doktor Zuhdi Jayousi (solda), vefa borcu için meslek kariyerine Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezinde başladı. Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Barış Dolaş (sağda) açıklamalarda bulundu.

"Türk Kızılayı hep yanımızda bulduk"

Her geçen gün daha zor günler yaşayan ve İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'in en büyük destekçisinin Türkiye olduğunu söyleyen Jayousi, AA muhabirine konuştu.

Türk Kızılayın Filistin'de herkes tarafından tanındığını anlatan Jayousi, "Orada yaşanan üzücü olaylardan dolayı sürekli yardıma ihtiyaç oluyor. Türk Kızılayı hep yanımızda bulduk. Kendimi bildim bileli Türk Kızılayı biliyorum. Filistin için Türkiye kardeş ülkedir. Sahip çıkan, yanında duran, hep destek olan bir ülke. Aynı zamanda maddi anlamda da desteği büyüktür." dedi.

Türkiye'nin desteği sayesinde hayatının değiştiğini, tıp eğitimi alarak doktor olduğunu söyledi.

Hekimliği zor durumda kalan insanlara yardımcı olmak için seçtiğini anlatan Jayousi, "Filistin'de zorlukların içinde bir insanın hayatını kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu gördüm. Bunu kendim de yapmak istedim. Dersimi çalışarak buraya kadar geldim. Sağ olsun, bana bu olanağı Türk devleti sağladı. Mezun olduktan sonra birçok seçenek arasından Türk Kızılayı seçmek istedim." diye konuştu.

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Jayousi, özlemi Filistin'de yaşayan ailesiyle sık sık görüntülü konuşarak giderdiğini anlattı.

Filistinli olduğunu öğrenenler şaşırıyor

Kan bağışı kampanyalarında Filistinli olduğunu öğrenenlerin şaşırdığını anlatan Jayousi, "Bir öğretmenimiz vardı. Kan bağışı yaptıktan sonra 'Size sarılabilir miyim' dedi. Filistinli olduğumu duyduklarında gözleri yaşaran, ağlayan vatandaşlarımız var. Benden dua ve helallik isteyenler oluyor. Türk halkımızın sevgisini tüm samimiyetiyle hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Tezcan Ekizler Anadolu Ajansı Ülkesinde Türk Kızılayın desteğiyle büyüyen, tıp eğitimini de yine Türkiye'nin verdiği bursla tamamlayan Filistinli doktor Zuhdi Jayousi, vefa borcu için meslek kariyerine Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezinde başladı. Jayousi, açıklamalarda bulundu.

Kan Merkezi Müdürü Dolaş anlattı

Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Barış Dolaş, Jayousi'nin çok çalışkan bir doktor olduğunu söyledi.

Dolaş, Jayousi'nin Filistin'de zorluklar içinde büyüdüğünü belirterek, "Yıllar önce Filistin'de iyiliğe şahit olmuş bir çocuğun, aradan geçen yılların ardından şu an iyiliği yaşatan Türk Kızılayın çatısı altında hekim olarak çalışıyor olması, kurumumuzun ve Türkiye'nin sınırları aşan iyiliğinin güzel hikayelerinden biri olsa gerek." dedi.

Dolaş, Türk Kızılayın dünyanın birçok ülkesindeki mazlum ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

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