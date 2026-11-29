TBMM gündeminde neler var, torba yasa teklifi neleri kapsıyor? İşte Meclis gündemi torba yasa ve içeriği

TBMM Genel Kurulu bu hafta torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklif, 1 Ocak 2017’den önceye ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının gecikme cezası ve zamlarıyla birlikte silinmesini öngörüyor. Çırak ve stajyer ücretlerine sağlanan devlet katkısını birer eğitim yılı için uzatma yetkisinin kapsamı 15 eğitim ve öğretim yılına çıkarılacak. Ayrıca Jandarma ve Sahil Güvenlikte subay ve astsubay adaylarının başvuru ve sınav esasları ile polis meslek yüksekokullarına öğrenci kabul şartlarını düzenliyor. İşte Meclis gündemi torba yasa ve içeriğine ilişkin detaylar.