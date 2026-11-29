Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda istihdam edilecek muvazzaf subay ve astsubay adayları ile fakülte ve meslek yüksekokullarına alınacak adaylarda aranacak niteliklere ilişkin temel ilkeler belirlenecek. Adaylara uygulanacak sınavların usul ve esaslarına ilişkin çerçeve de düzenlenecek. Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda yapılacak değişiklikle ise polis meslek yüksekokullarına alınacak öğrencilerde aranacak şartlar ve eğitim ve öğretim hakkına ilişkin sınırlamalar belirlenecek.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda kurumların 2023 ve 2024 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerine devam edilecek. Komisyonda bu hafta Ziraat Bankası ve bağlı kuruluşlarının hesapları ele alınacak. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda ise Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na ilişkin Sayıştay tarafından hazırlanan 2025 yılı raporunun sunulmasına dair tezkere görüşülecek.