Kaza, dün saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu Denizköşkler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Küçükçekmece yönünde seyir halinde olan
motosiklet, trafikte yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören çevredeki sürücüler ve otomobil sürücüsü araçlarından inerek hemen motosikletlinin yardımına koştu. Büyük bir tehlike atlatan sürücü yerden kalkarak devrilen motosikletini kontrol etti.
KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA
Yürekleri ağza getiren kaza, aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sol şeritte ilerleyen otomobilin durmasıyla arkadan gelen motosikletin araca çarptığı anlar net şekilde görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsünün sağ şeritte ilerleyen aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu ve diğer sürücülerin yardıma koştuğu anlar kameralara yansıdı.
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