Vatandaşın dertlerini 54 yıldır kağıda döken arzuhalci Uğur amca: Daktiloyu dünyaya değişmem

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Uğur Ornay, askerliğini yazıcı olarak tamamladıktan sonra 1972 yılında açtığı iş yerinde 54 yıldır daktilo ile arzuhalcilik yapıyor. Gelişen teknolojiye rağmen daktilosundan vazgeçmeyen 9 çocuk babası Ornay, "Şu beğenilmeyen daktiloyu dünyaya değişmem" dedi.