"Babam abdest almaya gidip gelirken annemin elini ve yüzünü okşar. Her seferinde anneme sevgisini gösterir. Şimdiki zamanda bazen eşimize soruyoruz ‘Beni seviyor musun?' diye. Annemle babam bunu hiç sormaz; çünkü babam sevgisini gösterir, belli ettirir. Biz annemizden, babamızdan ne gördüysek aynısını yapmaya çalışıyoruz. Bizden sonraki evlatlarımız, çocuklarımız ve etrafımızdakiler de aynı şeyi inşallah yapmaya devam ederler. Onların sevgisi gerçekten büyük bir sevgi. Allah'ım böyle bir sevgiyi herkese nasip etsin diyorum."