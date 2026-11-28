İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan işçi emeklisi 94 yaşındaki Nidai Demirkaya ve ev hanımı 90 yaşındaki Naime Demirkaya çiftinin evliliği, 75 yıldır sevgi ve saygı temelinde ilk günkü duygularla devam ediyor. 4 çocuk, 14 torun ve 11 torun çocuğu sahibi olan çiftin yolları, 1951 yılında Naime Demirkaya’nın babasının Nidai Demirkaya’yı görerek kızıyla evlendirmek istemesiyle kesişti. Görücü usulüyle tanışan ikili kısa süre sonra evlenerek hayatlarını birleştirdi. Yaşamları boyunca pek çok mutluluk ve hüzne birlikte tanıklık eden çiftin uzun soluklu beraberliği gençlere de örnek oluyor.
“BİRBİRİMİZİ 5 DAKİKA GÖRMESEK DURAMIYORUZ”
Eşiyle tanışma ve evlenme süreçlerini anlatan Nidai Demirkaya, eşinin rahatsızlandığı dönemlerde onu hiç yalnız bırakmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ben askerden geldikten sonra eşimin babası beni görünce ‘kızımı sana vereceğim' dedi. Bizi evlendirdiler. Eşim zamanında çok hastalık çekti. Kucağımda taşıdım. İstanbul'a tedavi olması için götürdüm. 75 yıllık evliyiz. Birbirimize hep saygı gösterdik. Çok şükürler olsun. Birbirimizi 5 dakika görmezsek duramıyoruz. Birbirimizin alnından öpüyoruz, birbirimize sarılıyoruz. Ailesiz olur mu hiç? İnsan ailesiyle tartışır mı? İnsan ailesine, sevdiklerine saygı ve sevgi göstermeli. Allah hayırlı eş, hayırlı aile nasip etsin."
“BABAM ANNEMSİZ, ANNEM DE BABAMSIZ DURAMAZ”
Anne ve babasının evliliğinin kendilerine rehberlik ettiğini dile getiren çiftin kızı Hatice Altunbulak,
"Annemle babam görücü usulü evlenmişler. Annemin babası babamı görünce ‘Ben kızımı sana vereceğim, kızımı seninle evlendireceğim' demiş. Annem çok hastalanmış, babam onu el üstünde tutmuş, hiç yalnız bırakmamış. O süreçte annem kalabalık bir aile içerisindeydi. İzmir'e geldikten sonra biz annemle babamın hiç tartıştığını görmedim. Hiç kavgalarına şahit olmadım. Babam annemsiz, annem de babamsız duramaz. Annemi bize getirdiğimiz zaman babam kendi evinde kalamaz, beraber kalırlar. Evlilikleri çok güzel, bize çok güzel örnek oluyorlar"diye konuştu.
“ONLARIN SEVGİSİ ÇOK BÜYÜK”
Anne ve babasının sevgisini sözden ziyade davranışlarla ortaya koyduğunu ifade eden Altunbulak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Babam abdest almaya gidip gelirken annemin elini ve yüzünü okşar. Her seferinde anneme sevgisini gösterir. Şimdiki zamanda bazen eşimize soruyoruz ‘Beni seviyor musun?' diye. Annemle babam bunu hiç sormaz; çünkü babam sevgisini gösterir, belli ettirir. Biz annemizden, babamızdan ne gördüysek aynısını yapmaya çalışıyoruz. Bizden sonraki evlatlarımız, çocuklarımız ve etrafımızdakiler de aynı şeyi inşallah yapmaya devam ederler. Onların sevgisi gerçekten büyük bir sevgi. Allah'ım böyle bir sevgiyi herkese nasip etsin diyorum."
Anne ve babasının torunlarının çocuklarını da gördüğünü kaydeden Altunbulak, "Onlara da inşallah örnek olurlar. İnşallah torununun çocuğunu da görmeyi nasip etsin Allah" ifadelerini kullandı.
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