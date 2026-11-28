1,5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA YAKALANIP TUTUKLANDILAR
Sabah saatlerinde depoyu kontrol eden işçiler, hırsızlığı fark ederek durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yürütülen titiz ve hızlı çalışma sonucunda ekipler, yaklaşık 1 buçuk saat içerisinde şüpheliler Y.S. ve W.Y.’yi çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı. Y.S.’nin 6, W.Y.’nin ise 3 suç kaydının bulunduğu öğrenilirken, adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalınan malzemeler ise eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.
“UMUDUMUZU KAYBETMİŞTİK, POLİSİMİZ 1,5 SAATTE BULDU”
Şantiyedeki depodan yaklaşık 2 milyon TL değerinde malzeme çalındığını belirten Batuhan Kısa, polis ekiplerinin kısa sürede sonuca ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.