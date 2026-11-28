Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyona Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlükleri katıldı.
210 PERSONEL VE 60 EKİPLE 50 ADRESE BASKIN
İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün de destek verdiği operasyonda 210 personel ve 60 ekip görev aldı. Kent genelinde önceden belirlenen 50 adrese yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 27 firari hükümlü yakalandı.
ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI BULUNUYORDU
Yakalanan şahısların; hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten yaralama, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu madde ticareti yapma gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.