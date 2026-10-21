Bahçeli’den Türkiye-Libya anlaşması mesajı: Tarih ve şartlar değişti Türkiye güçlendi
, ÇarşambaG: Güncelleme: 14:33, 21/10/2026, Çarşamba14:22, 21/10/2026
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Akdeniz’de Türkiye’nin haklarına sahip çıkmasının önemini vurgulayan Bahçeli, “Tarih değişti, şartlar değişti, Türkiye güçlendi” ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı
Devlet Bahçeli, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma hakkında açıklama yaptı.
Türkiye’nin Akdeniz’deki varlığının önemine dikkat çeken Bahçeli, denizlerde güçlü olmanın millî hakların korunması ve ülkenin geleceğinin güvence altına alınması açısından kritik olduğunu belirtti.
"Türkiye artık daha güçlü"
Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Tarih değişti, şartlar değişti, Türkiye güçlendi. Denizlerde güçlü olmak, devletin ufkunu genişletmek; millî haklara sahip çıkmak, istikbali güvence altına almaktır. Türkiye’nin Akdeniz’deki varlığı; huzurun, istikrarın ve karşılıklı menfaatlerin teminatı olmalıdır."
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