AK Parti ‘boykot kırıcı’ başkanları ve Rize teşkilatını disipline sevk etti

Gazze'de soykırım yapan Siyonist askerlere ücretsiz menü hizmeti vermesi sonrasında tüm dünyada boykot edilen Amerikan menşeli Burger King'in, 7 Ekim'in yıl dönümünde Rize'de şube açması ve kurdeleleri AK Partili isimlerin kesmesi büyük tepki toplamıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'de boykot kapsamında olan işletmenin açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disipline sevk kararı alındığını bildirdi.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde Rize'de, katil İsrail destekçisi Burger King'in şube açılışı yapıldı. Törene AK Partili ilçe belediye başkanları ve yerel yöneticiler de katıldı. Açılıştan bir saat önce şubenin önüne gelen Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam “Kahrolsun İsrail” sloganı atınca çok sayıda kişinin saldırısına uğradı. Acil serviste tedavi altına alınan Sağlam’ın burnu kırıldı, kulak zarı patladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunan Sağlam, rapor alıp saldırganlardan şikayetçi oldu.
PARTİ TASVİP ETMEDİ, KURDELE KESEN BAŞKAN KENDİNİ SAVUNDU
Soykırımın yıl dönümünde yapılan Burger King açılışına partili belediye başkanlarının katılması ve bu durumu protesto eden öğretim görevlisinin darp edilmesi AK Parti tabanında yoğun tepkilere neden oldu.
TEPKİ GÖSTERENLERE ŞİİRLİ YANIT: "ÜÇ BUÇUK SOYSUZ"
Yapılan açıklamalara rağmen kamuoyundaki tepkiler ve tartışmalar dinmeyince AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, Cuma günü bir basın açıklaması yaparak, Burger King açılışı için "Keşke olmasaydı" dedi.
Ancak Katmer, kameralar önünde yaptığı açıklamanın devamında kurdele kesen AK Partili ilçe belediye başkanlarının arkasında olduğunu söyledi ve "Bizi linç edenler, İsrail uşakları Yahudi uşakları diyenlere" diyerek sürdürdü konuşmasında, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam" dizilerine yer verdi. Katmer şunları söyledi: "Mevzu anlaşılmış dersime çalışmışım arkadaşlar, okuduğum yerden fetva veririm. Öncelikle keşke o açılış olmasaydı. İkincisi biz şiddete her yönüyle karşıyız. Şiddetin yapılması, öğretim görevlisine kim olursa olsun arkadaşlar yapılmasına karşıyız. Bizi linç edenler, İsrail uşakları Yahudi uşakları diyenlere bu okuyacağım şeyle beraber anlayacaksınız. Bütün konuşmalar bunun içerisindedir. Mevlâna der ki; suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet lakin bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye'. İki; zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Boğmasın ki üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale, yumuşak başlıyım ama kim demiş uysal koyunum. Bütün bu yapılan bütün yapılan bu şeylerin altındaki cevabım budur."
"BUNUN ADI POLİTİK SOYSUZLUK"
Rize İl Başkanı Katmer'in bu sözleri sosyal medyada yeni bir tepki dalgasını oluşturdu. AK Parti'ye yakın çok sayıda isim Katmer'in istifasını isterken Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini şöyle dile getirdi:
GERİ ADIM: YANLIŞ OLMUŞTUR
AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulunarak, "Rize'mizde açılan, boykot kapsamında yer alan bir tesisin açılışına arkadaşlarımızın katılmış olması bir hatadır. Yanlış olmuştur" dedi.
ÖZÜR DİLEDİ
Katmer, gazeteci Sinan Burhan'a verdiği beyanatta ise “Bazı sol muhalif gruplar ömürlerinde Filistin’e hiç sahip çıkmadılar. Ak Parti’yi eleştiriyorlar. Ağır küfürlü konuşuyorlar. Ben tepkimi bu iki yüzlü insanlara koydum. Asla Filistin’i savunanlara tek sözüm olamaz. İletişim eksikliğimiz olabilir. Yanlış anlayan ve kırdıklarım varsa özür dilerim" dedi. Katmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştüğünü kendisine izahat verdiğini sözlerine ekledi.