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Areda Survey araştırdı: Türk halkının yüzde 72,4’ü 'Gençler siyasetten ve gündemden uzak' dedi

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 2 bin 432 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türk halkının yüzde 72,4’ü, gençlerin siyasete ve Türkiye’de olup bitene karşı kayıtsız olduğunu düşünüyor. Araştırmanın dikkat çeken detaylarından biri ise, tüm yaş grupları arasında bu fikre en çok katılanların yüzde 76 ile 18-34 yaş aralığındaki gençlerden oluşması.

13:49 - 2/08/2024 пятница
Yeni Şafak
Areda Survey araştırdı
Areda Survey araştırdı

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 2 bin 432 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türk halkının yüzde 72,4’ü, gençlerin siyasete ve Türkiye’de olup bitene karşı kayıtsız olduğunu düşünüyor.


Yüzde 27,6’sı ise bu düşünceye katılmayıp gençlerin siyasete de ülkeye de kayıtsız olmadığı görüşünü savunuyor. Yapılan araştırmanın geçtiğimiz yıllardaki verilerine bakıldığında, gençlerin siyasete ve gündeme olan bağıyla ilgili kopuk olduğu fikri yıllar içinde değişmiş durumda.

2021’de “Gençler, siyasete ve Türkiye gündemine kayıtsız” düşüncesine sahip vatandaşların oranı yüzde 59 iken bu oran 2022’de yüzde 46,7’ye geriliyor ve 2022’de yüzde 53,3 oranındaki çoğunluğun bu fikre katılmadığı gözlemleniyor. Ancak 2023’e bakıldığında gençlerin siyasete ve gündeme kayıtsız olduğu düşüncesi yüzde 63,6’ya kadar yükseliyor. Nihayetinde de bu oran 2024’te yüzde 72,4’e kadar çıkıyor. Gençlerin siyasete ve gündeme ilişkin kayıtsız kalmadığını ifade edenlerin yıllara göre dağılımı ise şu şekilde: 2021’de yüzde 41; 2022’de yüzde 53,3; 2023’de yüzde 36,4 ve 2024’te yüzde 27,6.


Gençler de Kendilerinin Siyasete ve Türkiye Gündemine Kayıtsız Olduğunu Düşünüyor

Araştırmanın en dikkat çeken detaylarından biri, tüm yaş grupları arasında gençlerin siyasete ve gündeme olan kayıtsızlığı fikrine en çok katılanların yüzde 76 ile 18-34 yaş aralığındaki gençlerden oluşması. Genç yaş grubunu yüzde 71,3 ile 55 yaş ve üzerindekiler takip ederken 35-54 yaş aralığındakilerinde bu düşüncede olanların oranı yüzde 69,9.

Kadın ve erkek katılımcılara dair detaylar incelediğinde ise yüzde 1’lik bir farkla aynı görüşe sahip oldukları görülüyor. Kadınlar yüzde 72,9 ile erkekler yüzde 71,9 ile gençlerin siyasete ve gündeme kayıtsız kaldığı görüşünü paylaşıyor. Bu fikre katılmayanların oranı kadınlarda yüzde 27,1 ve erkeklerde yüzde 28,1 olarak araştırmaya yansıyor.






#Areda Survey
#Araştırma
#siyaset
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