Areda Piar araştırdı: Türk halkının yüzde 71,1’i kafe ve restoran tercihinde fiyatları dikkate alıyor

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl’ün, restoran sahiplerine yönelik menülerde yüzde 10 indirim uygulanmasına yönelik yaptığı çağrı, Areda Piar'ın Kafe ve Restoran Fiyatları Algı Araştırması’nı akıllara getirdi.





Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre, halkın yüzde 88,3’ü kafe ve restoran fiyatlarını pahalı bulurken, yüzde 82,1’i enflasyonun bahane edilerek kafe ve restoran sahiplerinin fırsatçılık yaptığını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 66,2’si geçen yıla oranla dışarıda yeme içme sıklığının azaldığını belirtirken yüzde 47,6’sı anormal fiyat artışlarına karşı boykotun çözüm getireceğini ifade etti.





Kafe ve restoran tercihlerinde en çok fiyatlara dikkat ediliyor

Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, restoran sahiplerine yönelik menülerde yüzde 10 indirim uygulanmasına yönelik yaptığı çağrı, akıllara Areda Piar araştırma şirketinin iki ay önce gerçekleştirdiği Kafe ve Restoran Fiyatları Algı Araştırması’nı getirdi. Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre, Türk halkı kafe ve restoran tercih ederken yüzde 71,1 ile en çok fiyatlarına dikkat ediyor. Yüzde 60,1’i yiyecek ve içecek kalitesine bakarken yüzde 37,8’i konum ve ulaşılabilirliğe, yüzde 36,1’i hizmet kalitesine ve yüzde 6,7’si müzik ve eğlence hizmetlerine dikkat ediyor.





Araştırma verilerine göre, halkın yüzde 88,3’ü kafe ve restoran fiyatlarını pahalı buluyor. Bu oran detaylandırıldığında ise halkın yüzde 44,8’si kafe ve restoran fiyatlarının çok yüksek olduğunu; yüzde 43,5’i sunulan hizmete nispeten fiyatların oldukça pahalı olduğunu belirtiyor. Katılımcıların yüzde 6,1’i ise fiyatların makul olduğunu düşünüyor.





Kafe ve restoran işletmecileri fırsatçılık mı yapıyor?

Kafe ve restoranların enflasyonu bahane ederek fiyatları yükselttiğini ve bu işletmelerin fırsatçılık yaptığı görüşüne toplumun yüzde 82,1’i katılıyor. Detaylandırıldığında ise yüzde 64’ü kesinlikle desteklediğini belirtirken, yüzde 18,1’i bu görüşü desteklediğini ifade ediyor. Yüzde 9,3’ü ise işletmelerin fırsatçılık yapmadığını düşünüyor. Bu fikri kesinlikle desteklemediğini söyleyenler ise yüzde 8,5.





Fahiş fiyatlara karşı boykot çağrıları karşılık buluyor

Araştırmaya katılanların yüzde 66,2’si geçen yıla göre dışarıdaki yeme içme sıklığının azaldığını ifade ederken yüzde 30,9’u benzer sıklıkta dışarıda tüketim yaptığını ifade ediyor. Geçen yıla göre dışarıda daha sık kafe ve restoranlara gittiğini belirtenler ise yüzde 2,9.

Anormal fiyat artışlarının ardından kafe ve restoranların boykot edilmesi çağrısı halk arasında sosyal medyada yayılmış ve bazı vatandaşlar arasında karşılık bulmuştu. Areda Piar’ın araştırmasına katılanların yüzde 47,6’sı boykotun fahiş fiyatların normale çekilmesinde etkili olacağını düşünürken yüzde 24,1’i bu etkinin kısmen olacağını söylüyor. Etki etmeyeceğini ifade edenler ise Türk halkının yüzde 28,2’sini kapsıyor.











