İsrail'in gözü Türkiye topraklarında mı? İşte Türk halkının cevabı

Bu gelişmelerin tam ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz 1 Ekim Salı günü sabahında yeni yasama yılının ilk TBMM Genel Kurulu Toplantısı'nda İsrail'e yönelik çok net açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, İsrail’in “Vadedilmiş Topraklar” hedefi doğrultusunda hareket ettiğini ve Filistin ile Lübnan’dan sonra Türkiye’nin de İsrail’in hedefi olabileceği şeklinde uyarılar yaptığı sözleri yeniden gündem oldu. Erdoğan,

“Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır”