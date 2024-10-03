İsrail'in gözü Türkiye topraklarında mı? İşte Türk halkının cevabı

Araştırma şirketi Areda Survey, İran’ın İsrail’e yönelik balistik füze saldırısının hemen sonrasında dikkat çekici bir araştırmaya imza attı. Anket çalışmasının sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 89,4’ü terör devleti İsrail’in Türkiye topraklarında gözü olduğunu düşünüyor. Bu oran, halkın büyük çoğunluğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği "İsrail'in Filistin ve Lübnan’dan sonra Türkiye’nin de hedef olabileceği" kanaatiyle birebir uyuştuğunu gözler önüne serdi.
BM'de İran'ı hedef aldı
Sınır tanımayacağını tüm dünyaya ilan etti
Gazze Kasabı bu skandal sözleriyle, katil sürüsü ordusunun askeri harekatlarının sınır tanımayacağını ve Tel Aviv'in siyonist rejiminin Ortadoğu’daki genişleme politikasını açıkça bir kez daha tüm dünyaya ilan etti.
İsrail'e misilleme
'Karşılık vereceğiz'
Erdoğan'dan açık uyarı: İsrail gözünü vatanımıza dikecek
Türk halkı ne düşünüyor?
Terör devleti İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları Türkiye’de derin bir kaygıyla yakından takip ediliyor. İsrail’in Gazze’deki işgal ve katliam politikalarına Lübnan cephesini eklenmesi, Netanyahu'nun BM'deki tehditleri, İran ile yaşanan füze saldırıları ve tüm bu gelişmeler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği hususa Türk halkı katılıyor mu?
Yüzde 89,4'ü diyor ki: İsrail’in Türkiye topraklarında gözü var
Areda Survey araştırma şirketi, İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği balistik füze saldırısının sabahında Türkiye genelinde bin 100 kişiyle bir anket gerçekleştirdi. Bu anketle, Türk halkının İsrail’e yönelik bakış açısını değerlendirdi. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 89,4’ü, İsrail’in Türkiye topraklarında gözü olduğunu düşünüyor. Yüzde 10,6’lık bir kesim ise böyle bir tehdit olmadığı fikrinde.
Kayda değer artış
Araştırmanın metodolojisi
- CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi): Bu teknik, katılımcılara internet üzerinden anket soruları yöneltilerek gerçekleştirilen bir veri toplama yöntemi.