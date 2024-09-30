İşgalci İsrail Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Hasta ruhlu katil askerler, Gazze’yi eğlenerek yıkarken kendilerini cep telefonuyla kayıt altına aldı. Katil ordusu, Filistinli masum insanların hayallerinin, yuvalarının yıkılışının saniyeler içerisinde yok olmasını gülerek kayıt altına aldı. Filistinlilerle dalga geçmeye çalışan Siyonist askerlerin görüntüleri büyük tepkilere neden oldu. Söz konusu görüntülerde hasta ruhlu askerler, “Tüm dükkanlarını yakıyoruz arkadaşlar. Her şeylerini. Şimdi bir yolunuz da yok. Her şeyinizi yok edeceğiz. Hiçbir şey kalmayacak.” ifadelerini kullandı.