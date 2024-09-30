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İşgalci İsrail Lübnan'a kara saldırısı başlattı

İşgalci İsrail Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Hüseyin Berk
22:4730/09/2024, Pazartesi
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Terör devleti İsrail'e ait askeri araçlar, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına giriş yaptı. Al Arabiya'da yer alan habere göre; işgal güçleri Lübnan'ın güneyindeki Ramish köyünden kara harekatı başlattı. Yerel kaynaklar ise bölgede şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu, nedeninin ise savaş uçakları tarafından yapılan saldırı olabileceğini belirtti.

Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu sabah, ülkenin kuzeyindeki zırhlı birlikleri ziyaret ederek Lübnan'a kara saldırısı imasında bulunmuştu.



İsrail basını: Lübnan'a kara saldırısı başladı

İsrail merkezli Jerusalem Post'ta yer alan habere göre; işgalci İsrail ordusu, Lübnan'daki 'sınırlı kara harekatını' başlattı ve Lübnan topraklarına girdi.

Al Arabiya'da yer alan habere göre; işgal güçleri Lübnan'ın güneyindeki Ramish köyünden kara harekatı başlattı.

Topçu atışlarıyla bombalıyorlar

İsrail ordusunun topçu atışlarıyla bombalamaya başladığı Lübnan'ın güneyinde el-Vezzani sınır bölgesinin karşısındaki Abel el-Kamh beldesi yönünde hareket eden askeri araç sesleri duyuldu.

Görgü tanıkları, çok sayıda askeri araç uğultusunu duyduklarına vurgu yaparak, İsrail topçularının da el-Vezzani sınır bölgesini topçu atışlarıyla vurduğunu kaydetti.

Savaş uçakları da vuruyor

Yerel kaynaklar ise bölgede şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu, nedeninin ise savaş uçakları tarafından yapılan saldırı olabileceğini belirtti.

Terör devleti, birkaç saat önce yaptığı açıklamada Güney Lübnan'da yer alan Dahiye'de bazı noktaların boşaltılmasını istemişti.



Lübnanlıların ülkeden ayrılmasına onay

Lübnan makamları, pasaportu olmadığı halde Irak'a gitmek isteyen vatandaşların çıkışına izin verilmesi kararı aldı.




#İsrail
#Lübnan
#Saldırı

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