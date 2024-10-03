Katil İsrail güçleri dün sabahtan bu yana Gazze'de 80 Filistinliyi katletti

İran’ın gönderdiği yüzlerce balistik füzenin önemli bölümünü ‘Demir Kubbesi’yle durduramayan İsrail, hıncını Gazze’de ardı ardına katliamlar yaparak çıkardı. Muskat Okulu ile “Yetim Aileleri Enstitüsü”nün de aralarında olduğu 5 yer vuruldu. Birçoğu çocuk 79 Filistinli katledilirken 165 kişi yaralandı. İsrail ordusunun hedef aldığı yerlerden biri Gazze’nin güneyindeki Han Yunus oldu. Sabah saatlerinde sivil alanlara hem havadan hem de karadan bombalar yağdı. Öğleden sonra da El Tuffah Mahallesi saldırıya uğradı. Görgü tanıkları İsrail askerlerinin hareket eden her şeye ateş açtığını anlattı.