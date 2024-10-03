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Katil İsrail güçleri dün sabahtan bu yana Gazze'de 80 Filistinliyi katletti

Katil İsrail güçleri dün sabahtan bu yana Gazze'de 80 Filistinliyi katletti

07:223/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
AA
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 80 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin farklı yerlerine düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Basal'ın açıklamasına göre, kuzeyde İsrail ordusunun Gazze iline düzenlediği 4 hava saldırısında 32 Filistinli hayatını kaybetti. Han Yunus ilinde ise İsrail ordusunun düzenlediği 7 saldırıda 30 kişi öldü. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Orta ilinde de İsrail'in 4 saldırısında 17 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail'in bu saldırılarında çok sayıda kişi de yaralandı.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ilinde ise İsrail askerleri tarafından öldürülen bir kişinin cesedine ulaşıldı.
#Gazze Şeridi
#Filistin
#İsrail
#Mahmud Basal

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