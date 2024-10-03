Dahiye'de yıkım Beyrut'ta dram

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İsrail dün Beyrut’un güneyindeki Dahiye’de bir binayı daha bombaladı. Bina yıkılırken kimin hedef olduğu açıklanmadı. Dahiye bombalandıkça Beyrut’a insan akını devam ediyor. Kalacak ev bulamayanlar sokaklarda yağmur altında ne yapacaklarını şaşırdı. Bazıları derme çatma çadırlar kurdu, bazıları ise arabalarında yaşıyor. Sokaklarda birçok çocuk da yalın ayak…
Lübnan'a kara saldırısı başlatmaya hazırlanan işgalci İsrail ordusu, ülkenin çeşitli noktalarını havadan vurmaya devam ederken insani durumun da giderek kötüleşmesine sebep oluyor. Yerinden edilen bir milyondan fazla göçmen için artık gidebilecek bir yer yok. Özellikle Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik saldırılar, aralıksız olarak sürüyor. İşgal güçleri, dün de bölgede bir binayı daha hedef aldı. Vurulan bina yerle bir olurken saldırının kimi hedef aldığı henüz belirlenemedi.
Salı günü ise Beyrut'un merkezindeki Zehra Hastanesi yakınlarını hedef alan bir İsrail saldırısında 3 kişi öldü 30'dan fazla kişi yaralandı.
İSRAİL YANLIŞ HEDEF GÖSTERDİ
İSRAİL YANLIŞ HEDEF GÖSTERDİ
Lübnan’da vurulacak noktaları yaklaşık bir saat öncesinden haber veren ve insanların tahliyesini isteyen İsrail’in doğru yönlendirme yapmadığı da ortaya çıktı. Salı günü Dahiye’de Leylaki, Haret Herik gibi bölgeleri vuracağını önceden ilan ederek tahliye emri veren İsrail,
Dahiye’de Mrejye bölgesini
vurdu. Vurulan noktadaki sivillere öncesinde bir uyarı yapılmadı. Gece boyunda 12’den fazla hedef saldırıya uğradı, en az 8 bina ağır hasar aldı. Beyrut'un merkezindeki Zehra Hastanesi yakınlarını hedef alan saldırıda 3 kişi ölürken 30'dan fazla kişi yaralandı.
DERME ÇATMA ÇADIRLAR
DERME ÇATMA ÇADIRLAR
Beyrut'un merkezindeki Riyad el-Sulh Meydanı'nda bekleyen göçmenler, barınacak yere bulamadığı için yağmur altında beklemek zorunda kaldı. Bazı göçmenler çıplak ayaklı gezen çocuklarını korumak için derme çatma çadır kurdu. Bazı kişilerin ise arabaları ya da pikaplarının arkasını yaşam alanına çevirdi. Bebeklerin uyuması için yere eski süngerler serildi. STK’lar ve dernekler yardım ulaştırmaya çalışsa da mülteci sayısının gün geçtikçe artması nedeniyle yardımlar yetersiz kalıyor.
İsrail’in günlerdir Beyrut semalarında uçurduğu dronların sesi ise gerilimi daha da tırmandırıyor. Hem psikolojik savaş tekniği hem de istihbari keşif olarak uçurulan İsrail droneları nedeniyle göçmenler geceleri uyku uyuyamıyor.
İRAN SALDIRISI SEVİNÇLE KARŞILANDI
İRAN SALDIRISI SEVİNÇLE KARŞILANDI
Dahiye'de yerel halk İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını havaya ateş açarak büyük bir coşkuyla kutladı. Sevinç atışları 1 saate yakın sürdü. Bölgenin diken üstünde olması nedeniyle Hizbullah da yeni kararlar aldı. Buna göre Dahiye’de akşam saatlerinde resmi olmayan bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Akşam saatlerinde sokağa çıkanların ya istihbarat ajanı ya da hırsız olduğu varsayılarak infazı gerçekleştirilecek. Ayrıca Hizbullah’ın yayın organı
Al Manar TV
, sosyal medyada yayınladığı bir görselle “
Bayrak elimizden düşmeyecek
” yazısını paylaştı. Bölgede konuştuğumuz bir Hizbullah üyesi, İsrail’in saldırılarıyla ilgili olarak, “
Biz zaten bugünü bekliyorduk. Hava saldırısını engelleyemiyoruz ancak karada karşı karşıya gelirsek direnebiliriz. Bunu istiyorduk artık karadalar ve mücadele edeceğiz
” dedi.
HÜKÜMET NEREDE?
HÜKÜMET NEREDE?
Lübnan’ın güneyi ve Dahiye'den Beyrut'un merkezindeki Riyad el-Sulh Meydanı'na gelen göçmenlerden
Muhammed Hıdri
, “B
eş gündür buradayız, perişan olduk. Ne kalacak yerimiz, ne yiyecek, ne de yatak var. Camiyi de kapatıyorlar. Tamam hepimiz ülkemizi seviyoruz, destekliyoruz ama hükümet başkanı nerede? En azından bize kalacak bir yer göstersinler. Hava kötüleşmeye başladı, yağmur yağıyor. Biz ne yapacağız? en azından camiyi açsınlar”
diyerek hükümete sitem ederken Dahiye’den Ahmed Muhammed ise İsrail’in kara harekatına başlamasıyla ilgili olarak,
“Kara harekatında başarılı olamazlar. Buraya gelemezler ve sınırı geçemezler. Buna inanmıyoruz
” diye konuştu.
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