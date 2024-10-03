Dahiye'de yıkım Beyrut'ta dram

Beyrut'un merkezindeki Riyad el-Sulh Meydanı'nda bekleyen göçmenler, barınacak yere bulamadığı için yağmur altında beklemek zorunda kaldı. Bazı göçmenler çıplak ayaklı gezen çocuklarını korumak için derme çatma çadır kurdu. Bazı kişilerin ise arabaları ya da pikaplarının arkasını yaşam alanına çevirdi. Bebeklerin uyuması için yere eski süngerler serildi. STK’lar ve dernekler yardım ulaştırmaya çalışsa da mülteci sayısının gün geçtikçe artması nedeniyle yardımlar yetersiz kalıyor.

İsrail’in günlerdir Beyrut semalarında uçurduğu dronların sesi ise gerilimi daha da tırmandırıyor. Hem psikolojik savaş tekniği hem de istihbari keşif olarak uçurulan İsrail droneları nedeniyle göçmenler geceleri uyku uyuyamıyor.