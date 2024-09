Lübnan'da güvenli yer yok: Beyrut diken üstünde

Dahiye sokaklarında Yeni Şafak’a konuşan Hizbullah’ın ulemalarından Yusuf Rida, büyük bir üzüntü ve keder içerisinde olduklarını söyleyerek İsrail’e lanet yağdırdı. Rida, “Bizi terörist olmakla suçluyorlar, ey dünya eğer terörizm vatanını savunmaksa, milletinin siyasi, ekonomik güvenliğini sağlamaksa biz bu terörizmle gurur duyuyoruz. Bu düşmanın (İsrail) pazarlamaya çalıştığı şey bizim insanlıktan çıktığımızdır halbuki insan olan biziz onlarsa insanlıktan çıkanlardır” diye konuştu. Açıklamasının devamında ise “İsrail insan olmadığını Filistin'e ateş ve demirle saldırdığında, Lübnan'a 1972'de, 1982'de, 1988'de, 1993'te, 1996'da, 2006'da ve bugün saldırdığında göstermiştir. Bugün aynı barbar Siyonist akıl bize saldırıyor. Ben her insan gibi halkımı özgür görmek ve ülkemde işgal görmemek istiyorum. Bizi vatanımızdan tehcir ettiler, on yıllardır onurumuzla yaşadığımız için bedel ödüyoruz. Onurumuz kanımızdan değerlidir. Toprağımızı her şeyimizle savunacağız, yok ettikleri evlerimizle, öldürdükleri çocuklarımızla müdafaa edeceğiz, kanser hücresi olan bu işgalci siyonistlere karşı kendi canımızla da savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.