Antalya kira fiyatları Nisan 2025: Antalya'da kiralar arttı mı, azaldı mı?

'KONUT SAYISI YETERSİZ'





Antalya Emlakçılar İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, kira artış oranının düşmesinin kentteki kiralara yansımayacağını söyledi. Çağlar, "Yüzde 2'lik düşüş çok büyük bir fark sağlamaz. Zaten sözleşmeler yılda bir yenileniyor ve kira artışı o dönemde geçerli TÜFE oranına göre yapılıyor" dedi.





Antalya'da kiralık konut bulmanın hâlâ zor olduğunu belirten Çağlar, özellikle yaz sezonu öncesi talebin daha da arttığını dile getirdi. Çağlar, "Yaz sezonu yaklaşıyor. Kente hem yaz tatiline gelenler hem de sağlık hizmeti almak için gelen vatandaşlar var. Ancak kiralık konut sayısı yetersiz. Bu da fiyatların düşmesini zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.