EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI SORGULAMA EKRANI: Emekli 1000 TL bayram ikramiyesi fark ödemesi yattı mı?

Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleriyle ilgili takvim netleşiyor. Ramazan Bayramı öncesinde 3 bin TL olarak yatırılan ikramiyelerin 4 bin TL’ye çıkarılması sonrası, eksik kalan 1.000 TL’lik farkın ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. 30 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından, SGK tarafından ödeme tarihleriyle ilgili açıklama bekleniyor.

1 /5 ​Emekli bayram ikramiyelerinin 4.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere 3.000 TL olarak yapılan ödemelerin ardından, kalan 1.000 TL'lik farkın ödenmesine bugün başlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında emekli maaşı alan vatandaşların ikramiye farkları, 3 Nisan 2025 tarihinden itibaren hesaplarına yatırılacak.

2 /5 EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK? SGK'nın yaptığı açıklama şöyle: Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz.

3 /5 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME TARİHLERİ Bayramda 3 bin liralık emekli ikramiyelerini alan emekliler, 3 Nisan günü de bin liralık farklarını da almaya başlayacak. Böylece her emekliye 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenmiş olacak.

4 /5 4/a (SSK) kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü; 17-21 arasında olanlar 3 Nisan 2025 22-26 arasında olanlar 4 Nisan 2025 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında aylık alanlar 4 Nisan 2025 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanlar 5 Nisan 2025