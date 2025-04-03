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EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

16:343/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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EGM Özel güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. yenileme eğitimi sınav sonuçları
EGM Özel güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. yenileme eğitimi sınav sonuçları

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavın giriş belgeleri 20-24 Mart tarihleri arasında adaylara teslim edildi. Sınav takvimine göre, adayların soru ve cevaplara erişim tarihi ile sonuçların açıklanacağı gün duyuruldu. İşte, 114. dönem ÖGG sınav takvimi ve sonuç tarihi...

Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 90. Yenileme Eğitimi sınav takvimi belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuza göre, sınav nisan ayı içinde gerçekleştirilecek. Adaylar, 13-27 Nisan tarihleri arasında uygulamalı atış sınavlarına katılacak ve atış puanları sisteme işlenecek. İşte, 114. dönem ÖGG sınavına dair detaylar...

114. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı 12 Nisan Cumartesi günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

Sınava dair soru ve cevaplar da 15 Nisan'da yayımlanacak. Adayların sorulara itirazlarını 16-18 Nisan arasında yapacak.

ÖGG SONUÇ TARİHİ

114. dönem ÖGG sınav sonuçları da EGM tarafından 2 Mayıs'ta ilan edilecek. Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar ise 5-7 Mayıs arasında olacak.

Sorulara ve sonuçlara itiraz edecek adayların Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 350 TL ücret yatıracaklar.

2025 ÖGG TAKVİM

Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi - 29 Haziran Pazar

Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi - 24 Ağustos Pazar

Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi - 19 Ekim Pazar

Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi - 14 Aralık Pazar

#egm
#Özel güvenlik
#ÖGG

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EGM Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ne zaman açıklanır?