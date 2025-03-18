Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin Bahar Dönemi sınav tarihleri hakkındaki meraklı bekleyiş sürüyor. Öğrenciler ATA AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ederken aynı zaman ATA AÖF sınav yerleri hakkında da araştırmalarını hızlandırmış durumda. Peki, 2025 ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar.
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin Bahar Dönemi sınav tarihleri belli oldu. Öğrenciler ATA AÖF sınavları ne zaman araştırması yaparken, ATA AÖF sınav yerleri hakkında da meraklanıyor. Peki 2025 ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu?
ATA AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
ATA AÖF 2024-2025 eğitim yılı bahar dönemi vize sınavları, üç oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum 5 Nisan 2025 tarihinde saat 09:30’da başlayacak. İkinci oturum ise aynı gün saat 14:00’te, üçüncü oturum ise 6 Nisan 2025 tarihinde saat 09:30’da yapılacak.
ATA AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
ATA AÖF öğrencileri, vize sınavlarına girmeden önce sınav giriş belgelerini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alabilecek. Sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden bir hafta önce yayımlanacak. Öğrencilerin bu belgeleri, sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
ATA AÖF 2025 Sınav Takvimi
Vize (Ara) Sınavları: 5-6 Nisan 2025
Final Sınavları: 31 Mayıs - 1 Haziran 2025
Bütünleme Sınavı: 5-6 Temmuz 2025
Mezuniyet Üç Ders Sınavı: 10 Ağustos 2025, saat 09:30