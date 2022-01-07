ATA AÖF geçme notu kaç? ATA AÖF final sınavı geçme notu 2022

ATA AÖF final sınavı geçme notu araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde okuyan öğrenciler, geçtiğimiz yılın son günlerde güz dönemi final sınavlarına girmişti. 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde üç oturumda yurt içinde 81 ilin tamamında bulunan 95 sınav merkezinde yüz yüze olarak yapılan sınavlarda terk döken öğrenciler, ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Fakülteden yapılan açıklama ATA AÖF sonuçları erişime açıldı. Peki, ATA AÖF final geçme notu kaçtır?

ATA AÖF FİNAL GEÇME NOTU KAÇ?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35’e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

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Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bütünleme sınavı 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak.

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ