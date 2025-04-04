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OGM kura sonuçları 14 ilde açıklandı! Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 4 bin 500 işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı

OGM kura sonuçları 14 ilde açıklandı! Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 4 bin 500 işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı

Tuğba Güner
09:044/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Orman Genel Müdürlüğü, farklı pozisyonlarda toplam 4.500 geçici işçi alımı yapacağını açıklamıştı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen alımda noter huzurunda kuralar çekildi. Zonguldak, Şanlıurfa, Sinop, Muğla, Kayseri, İstanbul, Giresun, Eskişehir, Erzurum, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Antalya, Amasya gibi illerde kura sonuçları listesi yayımlandı. Asil olarak kurada yer alan adayların belirlenen sürelerde istenen belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, hangi illerde?

OGM işçi alımı kura çekimi 28 Mart tarihinde tamamlandı. İllere göre yapılan kura çekimi sonuçları tek tek açıklanıyor. Sonuç ekranı asil ve yedek aday şeklinde isim listesi olarak duyuruluyor. 

OGM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?


OGM kura sonuçları, 3 Nisan Perşembe günü 14 ilde duyuruldu. Bayram tatili dolayısıyla sekteye uğrayan OGM işçi alımı kura sonuçları duyurusu, 29 ilin tamamı için 4 Nisan'da duyurulmuş olacak. OGM geçiçi işçi alımı Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu ve diğer birçok ilde gerçekleştirilecek. Sonuçları ilan edilen illerde adaylardan nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, yerleşim yeri adresi gibi belgeler isteniyor.

OGM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!


Orman Genel Müdürlüğü'nün kura çekimi 27 Mart Perşembe günü tamamlandı. Çekiliş sonrası adaylar sonuç listelerine odaklandı.




OGM KURA SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER: Zonguldak, Şanlıurfa, Sinop, Muğla, Kayseri, İstanbul, Giresun, Eskişehir, Erzurum, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Antalya, Amasya


OGM KURA SONUÇLARI HENÜZ AÇIKLANMAYAN İLLER: Trabzon, Sakarya, Kütahya, Mersin, Konya, Kastamonu, Kahramanmaraş, İzmir, Isparta, Hatay, Denizli, Bolu, Ankara, Artvin, Adana

OGM KURA SONUÇLARI PDF LİSTESİ- İLLERE GÖRE

OGM kura sonuçları listesine, aşağıdaki linklere tıkladıktan sonra "Duyurular" bölümünden ulaşabilirsiniz.


Adana Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi ​

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Konya Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi




OGM İŞÇİ ALIMI BELGE TESLİM SÜRESİ NE ZAMAN?

Orman Genel Müdürlüğü 4.500 işçi alımında asil, yedek ve öncelikli olarak çıkan adayların belirlenen süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Belgeler 7-11 Nisan tarihleri arasında ilgili bölge müdürlüklerine teslim edilecek.

1-Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

5- İŞKUR Açık İş İlanında Belirtilen İlgili Bölümlerden Mezun Olduğuna Dair Diploma ve İŞKUR Açık İş İlanında Belirtilen Sürücü Belgesi







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#OGM kura sonuçları
#Orman Genel Müdürlüğü
#OGM işçi alımı

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