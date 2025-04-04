OGM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?





OGM kura sonuçları, 3 Nisan Perşembe günü 14 ilde duyuruldu. Bayram tatili dolayısıyla sekteye uğrayan OGM işçi alımı kura sonuçları duyurusu, 29 ilin tamamı için 4 Nisan'da duyurulmuş olacak. OGM geçiçi işçi alımı Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu ve diğer birçok ilde gerçekleştirilecek. Sonuçları ilan edilen illerde adaylardan nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, yerleşim yeri adresi gibi belgeler isteniyor.