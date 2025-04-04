İç Anadolu Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava görülüyor. Gündüz sıcaklıkları bölgede 10 ile 15 derece arasında ölçülüyor. Cumartesi günü de benzer bir hava durumu bekleniyor.

Karadeniz Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava hakim. Sıcaklıklar ise bölgede genellikle 10 ile 15 derece aralığında seyrediyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava görülüyor. Gündüz sıcaklıkları ise Kars'ta 13, Malatya ve Elazığ'da 17, Hakkari'de 18 derece ölçülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava var. Gündüz sıcaklıkları Gaziantep'te 17, Diyarbakır'da 19, Şanlıurfa'da 21 derece ölçülüyor.