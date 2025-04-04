Kış bitti derken, soğuk hava tekrar Türkiye'ye giriş yapmaya hazırlanıyor. Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları 6 derece kadar düşecek. Bazı illerimizde ise çöl tozu ile birlikte çamur yağmurlarının görülmesi beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. kesimlere ise kar yağacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK, KAR YAĞIŞI VAR MI?
Marmara bölgesinde sağanak yağışlar yer yer etkili olmaya bugün ve hafta sonu devam edecek. Ege Bölgesinde de yağışlı havanın etkisi devam ediyor. Sıcaklıklar ise İzmir'de 20, Muğla'da 16, Afyonkarahisar'da 14 derece ölçülüyor. Cumartesi günü de bölgede benzer bir hava durumu bekleniyor. Akdeniz Bölgesinde de benzer şekilde yağışlı bir hava hakim. Bu yağışlara zaman zaman gök gürültüleri de eşlik edecek. Antalya'da 19, Adana'da 22, Kahramanmaraş'ta 18 derecelik sıcaklık ölçülüyor. Yağışların hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava görülüyor. Gündüz sıcaklıkları bölgede 10 ile 15 derece arasında ölçülüyor. Cumartesi günü de benzer bir hava durumu bekleniyor.
Karadeniz Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava hakim. Sıcaklıklar ise bölgede genellikle 10 ile 15 derece aralığında seyrediyor.
Doğu Anadolu Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava görülüyor. Gündüz sıcaklıkları ise Kars'ta 13, Malatya ve Elazığ'da 17, Hakkari'de 18 derece ölçülüyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava var. Gündüz sıcaklıkları Gaziantep'te 17, Diyarbakır'da 19, Şanlıurfa'da 21 derece ölçülüyor.
Öte yandan Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden Pazar gecesi ülkemize Balkanlardan soğuk hava dalgasının geleceğini duyurdu. Kar yağışının etkili olacağı illeri sıralayan Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Balkanlar'dan yurdumuza soğuk ve yer yer kar yağışlı hava dalgası geliyor. Balkanlar pazar gecesi Trakya'dan giriş yapacak. Kendisini yakın takibe aldık. Kazasız belasız bir şekilde gelirse salı, çarşamba ve perşembe Kartepe, Uludağ, Bolu gibi birçok yerde kar yağabilir.”
4-10 Nisan tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
4 Nisan Cuma hava durumu tahmin haritaları
5 Nisan Cumartesi hava durumu tahmin haritaları
6 Nisan Pazar hava durumu tahmin haritaları
7 Nisan Pazartesi hava durumu tahmin haritaları
8 Nisan Salı hava durumu tahmin haritaları