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Orman köylerinde yaşayan kadınlara hibe desteği: Başvuru şartları ve geri ödeme planı netleşti

Orman köylerinde yaşayan kadınlara hibe desteği: Başvuru şartları ve geri ödeme planı netleşti

17:093/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>Orman köylüsü kadınlara hibe desteği</p>
Orman köylüsü kadınlara hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman köylerinde yaşayan kadınlara yönelik önemli bir destek paketini duyurdu. 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilecek bu destekler, özellikle yeni evlenen veya çocuk sahibi olan kadınlara finansal destek sağlamayı amaçlıyor. İşte bu destek paketinin detayları:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 Aile Yılı kapsamında orman köylerindeki ailelere yönelik çeşitli destekler verileceğini açıkladı. Peki Orman köylerinde yaşayan kadınlara hibe desteği ne kadar? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı destek paketi detayları.

Orman köylerinde yaşayan kadınlara hibe desteği mi var?

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman köylerinde bu yıl evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlara yüzde 50 hibe desteği verileceğini açıkladı.

Buna göre orman köylerinde ikamet eden ve bu sene evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlara mikro kredi uygulamasında yüzde 50 hibe verilecek.

Orman köylerinde yaşayan kadınlara hibe destek ödemesi ne kadar?

70 bin liraya kadar kullanacakları kredilerin yarısı hibe edilecek, geri kalan yarısı da faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli şekilde uygulanacak.

Ayrıca süne böceğiyle mücadele eden ve tarlasının kenarına rüzgar perdesi yapmak isteyen çiftçilere ücretsiz fidan sağlanacak.

Orman köyünde yaşayan çiftçilere gelir getirici ve tıbbi aromatik tür fidanları yüzde 80 indirimli olarak verilecek.

Çiftçi kooperatifleri, ürettikleri ürünlerin paketleme, pazarlama, depolama gibi ihtiyaçları için tesis kurmaları konusunda desteklenecek.

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#Tarım ve Orman Bakanlığı

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