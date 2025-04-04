Emekliye zam oranı yeni maaş hesabına eklendi: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 14.469 TL üstü maaş alanlar...

Mart ayı enflasyon verileri açıklandı ve bu verilerle birlikte 2025 Temmuz zammı öncesindeki 3 aylık enflasyon farkları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların maaşlarında yapılan artışlar, enflasyon farklarıyla birlikte dikkat çekerken, Temmuz ayında yeniden bir zam yapılması bekleniyor. 2025 Temmuz zammı, maaşların daha da yükselmesine yol açacak. İşte, emekli ve memur maaşlarına yapılan artışlar ve enflasyon farklarıyla ilgili detaylar...

1 /5 Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için 3 aylık enflasyon farkı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileri, maaş artışları konusunda önemli bir dönüm noktası oluşturdu. Yaklaşık 4 milyon memur ve 16 milyonu aşkın emeklinin maaşları, temmuz ayında yeniden artacak. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerinin ardından ise 2025 yılının ilk yarısı için kesin maaş zammı oranları belirlenmiş olacak.

2 /5 TÜİK, MART AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olacak mart ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 olurken, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

3 /5 3 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 10,06 OLDU Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27 olarak gerçekleşti. Mart ayında ise yıllık enflasyon yüzde 39'un altına gerilerken aylık bazda ise artış yüzde 2,46 oldu.

4 /5 Bu hesaba göre 3 aylık enflasyon rakamı da yüzde 10,06 olarak hesaplandı