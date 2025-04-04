Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri belli oldu. İşte Trabzonspor-Göztepe ve Konyaspor-Galatasaray arasında oynanacak ZTK yarı final karşılaşmalarının maç programı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe yarı finale yükseldi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Göztepe'ye 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 30. dakikada Muçi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kartal, golden sonra da baskını sürdürse de 36. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un gördüğü kırmızı kart sonrası işler tersine döndü. Tayyip'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda kazanılan serbest vuruşu 38. dakikada Romulo gole çevirerek durumu 1-1'e getirdi. Brezilyalı futbolcu, 79 ve 81. dakikalarda yine sahneye çıkarak takımını 3-1 öne geçirmeyi başardı. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmayınca İzmir ekibi, adını yarı finale yazdırdı. Beşiktaş, Türkiye Kupası grup aşamasını lider tamamlayarak çeyrek finale yükselmişti.