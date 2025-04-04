OKULLARIN YAZ TATİLİ TARİHİ: MEB okullarda karne günü ne zaman?

İkinci dönem eğitimine devam eden öğrenciler, bayram tatili ile birleşen ara tatil sürecini geçiriyor. 9 günlük tatilin ardından dersler 7 Nisan’da yeniden başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Yeni eğitim öğretim yılı ise Eylül ayında başlayacak.
Ara tatilde olan öğrenciler, 8 Nisan Pazartesi günü ikinci döneme kaldıkları yerden devam edecek. Eğitim öğretim dönemi boyunca öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi resmi tatillerde 1 günlük ara verecek. Ayrıca, Kurban Bayramı tatili de okullar kapanmadan önce yaşanacak ve 4 günlük resmi tatil olacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Okullar 20 Haziran cuma günü karnelerin dağıtılması ile birlikte kapanacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
Yaz tatili 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler bu süre zarfı içerisinde yaz tatilinde olacak.
MEB TAKVİMİ 2025
- Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma sona erdi.
- Yarıyıl tatili 2 Şubat 2025 Pazar akşamı bitti.
- İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi sabahı başladı.
- İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
- Ara tatil sonrası 7 Şubat'ta ders başı yapılacak.
- Karneler 21 Haziran 2025 tarihinde dağıtılacak.