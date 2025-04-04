OKULLARIN YAZ TATİLİ TARİHİ: MEB okullarda karne günü ne zaman?

Ara tatilde olan öğrenciler, 8 Nisan Pazartesi günü ikinci döneme kaldıkları yerden devam edecek. Eğitim öğretim dönemi boyunca öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi resmi tatillerde 1 günlük ara verecek. Ayrıca, Kurban Bayramı tatili de okullar kapanmadan önce yaşanacak ve 4 günlük resmi tatil olacak.