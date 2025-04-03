Evde bakım maaşı Nisan ayı ödeme takvimi 2025: Evde bakım parası ne kadar, kaç TL?

Evde bakım maaşı ödemeleri için Nisan ayı takvimi merak ediliyor. Ödemeler, her ay olduğu gibi illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatıyor. Zamlı evde bakım maaşı tutarı da netleşirken, hak sahipleri ödemelerin hesaplarına geçip geçmediğini e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.
Evde bakım maaşı ödemeleri için Nisan 2025 takvimi gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan destek ödemesi, ağır engelli bireylerin bakımını üstlenen vatandaşlara sağlanıyor. Ödemelerin hangi tarihte hesaplara geçeceği ve illere göre ödeme durumları, hak sahipleri tarafından takip ediliyor.
NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Nisan ayı evde bakım maaşı yatırılan iller ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri mart ayı itibarıyla henüz yatırılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım paralarının her ayın 15’inde ödenmeye başlıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI
Evde bakım maaşı ödemesinin hesabınıza yatıp yatmadığını aşağıdaki ekrana giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞLARINA NE KADAR OLDU?
Evde bakım maaşına yapılan zam belli oldu. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik başlatılan evde bakım yardımı ile aylık ortalama 542 bin engelli vatandaşın desteklendiğini vurgulayan Göktaş, 2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını kaydetti.