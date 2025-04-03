Evde bakım maaşı Nisan ayı ödeme takvimi 2025: Evde bakım parası ne kadar, kaç TL?

Evde bakım maaşı ödemeleri için Nisan 2025 takvimi gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan destek ödemesi, ağır engelli bireylerin bakımını üstlenen vatandaşlara sağlanıyor. Ödemelerin hangi tarihte hesaplara geçeceği ve illere göre ödeme durumları, hak sahipleri tarafından takip ediliyor.

NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Nisan ayı evde bakım maaşı yatırılan iller ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri mart ayı itibarıyla henüz yatırılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım paralarının her ayın 15’inde ödenmeye başlıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI

Evde bakım maaşı ödemesinin hesabınıza yatıp yatmadığını aşağıdaki ekrana giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞLARINA NE KADAR OLDU?