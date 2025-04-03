NİSAN KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Ev sahipleri ne kadar kira artışı yapabilecek? 15, 20, 25, 30, 35 bin TL zamlı kiralar

NİSAN AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK?





TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti.





Nisan ayı kira artış oranlarının belli olmasıyla birlikte, vatandaşlar da uygulanabilecek zamlı fiyatları araştırmaya başladı. Türkiye'deki ortalama kiralardan olan 15, 20, 25, 30, 35 bin TL kiraların ne kadar zamlanabileceğini sizler için hazırladık. İşte nisan ayı zamlı kiralar...







