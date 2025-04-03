NİSAN KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Ev sahipleri ne kadar kira artışı yapabilecek? 15, 20, 25, 30, 35 bin TL zamlı kiralar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verilerinin ardından kira artış oranları da netleşti. Ev ve iş yeri sahiplerinin nisan ayında uygulayabileceği yeni zamlı kira tavanı yüzde 51,26 olarak açıklandı. Bu oran ile birlikte, 15, 20, 25, 30, 35 bin TL gibi kiraların zamlı fiyatları merak edilen konuların başında geldi. Nisan ayı kira artış oranlarına göre, bu fiyatlarda uygulanabilecek zamlı kira oranlarını sizler için derledik.
2025 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Nisan ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Nisan ayı kira artış tavanı yüzde 51,26 olarak gerçekleşti.
NİSAN AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK?
TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti.
Nisan ayı kira artış oranlarının belli olmasıyla birlikte, vatandaşlar da uygulanabilecek zamlı fiyatları araştırmaya başladı. Türkiye'deki ortalama kiralardan olan 15, 20, 25, 30, 35 bin TL kiraların ne kadar zamlanabileceğini sizler için hazırladık. İşte nisan ayı zamlı kiralar...
GÜNCEL FİYAT: 15.000 TL
TAVAN ZAM ORANI: 51,26
ZAMLI FİYAT: 22.689 TL
(Yıllık: 272.268 TL)
GÜNCEL FİYAT: 20.000 TL
TAVAN ZAM ORANI: 51,26
ZAMLI FİYAT: 30.252 TL
(Yıllık: 363.024 TL)
GÜNCEL FİYAT: 25.000 TL
TAVAN ZAM ORANI: 51,26
ZAMLI FİYAT. 37.815 TL
(Yıllık: 453.780 TL)
GÜNCEL FİYAT: 30.000 TL
TAVAN ZAM ORANI: 51,26
ZAMLI FİYAT: 45.378 TL
(Yıllık: 544.536 TL)
GÜNCEL FİYAT: 35.000 TL
TAVAN ZAM ORANI: 51,26
ZAMLI FİYAT: 52.941 TL
(Yıllık: 635.292 TL)