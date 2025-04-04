Bu önümüzdeki 12 aylık sürece baktığımız zaman bu ilk çeyreği referans aldığımız zaman bu yükselişler devam ederse özellikle ons altın tarafında 4 bin 250 dolar seviyesi, gram altında 6 bin lira seviyesi sürpriz olmaz.

O yüzde elinde altın bulunduran yatırımcı eğer nakite ihtiyacı yoksa altınlarını bulundurmaya devam etmeli. Bu yükseliş trendinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ara ara düzeltmeler mutlaka yapacaktır. Teknik olarak düzeltmeler yapacaktır."