Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kayseri OGM işçi alımı kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi açıklandı

Kayseri OGM işçi alımı kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi açıklandı

11:554/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Kayseri OGM işçi alımı kurası sonuçları isim listesi</p>
Kayseri OGM işçi alımı kurası sonuçları isim listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alımı için süreç devam ediyor. OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları il müdürlükleri tarafından tek tek açıklanıyor. Kayseri Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek isim listesini erişime açtı. İşte OGM işçi alımı arazöz şoförü, otomotiv şasi ve iskelet işçisi, otomotiv kaporta işçisi, kaynakçı asil ve yedek isim listesi.

OGM kura çekilişi bayram öncesinde il müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi. Kayseri Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımı kura sonuçlarını 4 Nisan 2025 itibariyle açıkladı. İşte Kayseri OGM işçi alımı kurası sonuçları Arazöz Şoförü, Otomotiv Şasi ve İskelet İşçisi, Otomotiv Kaporta İşçisi, Kaynakçı asil ve yedek isim listesi.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Daimi İşçi Alımı Noter Kurası Sonuçları ve Belge Teslim Süresi İlanı Detayları İçin Tıklayın


#OGM
#Kayseri OGM
#Kayseri OGM işçi alımı kura sonuçları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye zam oranı yeni maaş hesabına eklendi: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 14.469 TL üstü maaş alanlar...