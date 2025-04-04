Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alımı için süreç devam ediyor. OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları il müdürlükleri tarafından tek tek açıklanıyor. Kayseri Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek isim listesini erişime açtı. İşte OGM işçi alımı arazöz şoförü, otomotiv şasi ve iskelet işçisi, otomotiv kaporta işçisi, kaynakçı asil ve yedek isim listesi.

1 /6 OGM kura çekilişi bayram öncesinde il müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi. Kayseri Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımı kura sonuçlarını 4 Nisan 2025 itibariyle açıkladı. İşte Kayseri OGM işçi alımı kurası sonuçları Arazöz Şoförü, Otomotiv Şasi ve İskelet İşçisi, Otomotiv Kaporta İşçisi, Kaynakçı asil ve yedek isim listesi.

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