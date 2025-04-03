Türkiye genelinde sıcaklıklar düşerken birçok bölgede sağanak yağış ve soğuk hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre hafta sonuna kadar yurt genelinde yağışlar sürecek. Nisan ayının gelmesi ile yurda ne zaman bahar havasının hakim olacağı merak konusu. Peki, havalar ne zaman ısınacak? Yağışlar ne zaman bitecek? İşte il il güncel hava durumu tahmini.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre; hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olması beklenmiyor. İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olması beklenirken, yurdun bazı bölgelerinde de kar yağışının etkilşi olması öngörülüyor. Peki, havalar ne zaman ısınacak?
HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, sabah saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan (Lodos) kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
KAR YAĞIŞI UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK
Yağış, özellikle yurdun batı ile iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur bekleniyor.
Hava sıcaklığında kuzey bölgelerde hissedilir düşüş yaşanacak. Bu kesimlerde sıcaklık 3 ile 6 derece azalacak.
Diğer bölgelerde ise önemli değişiklik öngörülmüyor; sıcaklığın mevsim normalinde seyretmesi bekleniyor.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE HAVA DURUMU
3 büyük ilde yağışlı hava etkisini sürdürecek. İstanbul'da sıcaklık 16, Ankara'da 15 derece olacak.
İzmir'de hafta boyunca yağış bekleniyor; sıcaklık 19 derece civarında seyredecek.
Yetkililer, bayram tatili boyunca seyahat edecek vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmelerini öneriyor. Olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.