Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre; hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olması beklenmiyor. İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olması beklenirken, yurdun bazı bölgelerinde de kar yağışının etkilşi olması öngörülüyor. Peki, havalar ne zaman ısınacak?