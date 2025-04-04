GM işçi alımı kura sonuçları, kurumun il genel müdürlükleri aracılığıyla resmi olarak duyuruldu. Arazöz şoförü, orman işçisi, iş makinesi operatörü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, traktörü operatörü gibi farklı pozisyonlarda gerçekleşecek olan OGM işçi alımı, geçici statüde yapılacak. Bursa Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 işçi alımı kapsamında il genelinde alımı yapılacak işçilerin kura sonuçları listesini açıkladı. İşte Bursa OGM işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi.