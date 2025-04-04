Bursa Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde istihdam edilecek olan daimi işçi adaylarına ait kura çekimi gerçekleştirildi. Bursa OGM arazöz, dozer, greyder, ekskavatör iş makinası ve traktör operatörü alımı kura çekilişi asil yedek isim listesi açıklandı. İşte Bursa OGM işçi alımı noter kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi.
GM işçi alımı kura sonuçları, kurumun il genel müdürlükleri aracılığıyla resmi olarak duyuruldu. Arazöz şoförü, orman işçisi, iş makinesi operatörü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, traktörü operatörü gibi farklı pozisyonlarda gerçekleşecek olan OGM işçi alımı, geçici statüde yapılacak. Bursa Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 işçi alımı kapsamında il genelinde alımı yapılacak işçilerin kura sonuçları listesini açıkladı. İşte Bursa OGM işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi.