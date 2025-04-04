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Bursa OGM işçi alımı noter kura çekiliş sonuçları asil ve yedek isim listesi belli oldu

Bursa OGM işçi alımı noter kura çekiliş sonuçları asil ve yedek isim listesi belli oldu

11:174/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Bursa OGM işçi alımı kura sonuçları

Bursa Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde istihdam edilecek olan daimi işçi adaylarına ait kura çekimi gerçekleştirildi. Bursa OGM arazöz, dozer, greyder, ekskavatör iş makinası ve traktör operatörü alımı kura çekilişi asil yedek isim listesi açıklandı. İşte Bursa OGM işçi alımı noter kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi.

GM işçi alımı kura sonuçları, kurumun il genel müdürlükleri aracılığıyla resmi olarak duyuruldu. Arazöz şoförü, orman işçisi, iş makinesi operatörü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, traktörü operatörü gibi farklı pozisyonlarda gerçekleşecek olan OGM işçi alımı, geçici statüde yapılacak. Bursa Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 işçi alımı kapsamında il genelinde alımı yapılacak işçilerin kura sonuçları listesini açıkladı. İşte Bursa OGM işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Daimi İşçi Alımı Noter Kurası Sonuçları İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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