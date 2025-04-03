Temettü takvimi Nisan 2025: Hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek?

Nisan 2025'te birçok şirket, yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak. En yüksek temettü ödemesini Çelebi Hava Servisi (CLEBI) yapacak ve hisse başına 125,38 TL ödeme gerçekleştirecek. Öne çıkan diğer şirketler arasında Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKMGY), Alarko Carrier (ALCAR), ve Kuştur Kuşadası Turizm (KSTUR) yer almakta. Peki şirketler ne zaman ve ne kadar temettü ödemesi yapacak? İşte 2025 Nisan ayı temettü ödeme takvimi.

1 /24 Ödemeler, 8 Nisan'dan başlayarak 30 Nisan'a kadar devam edecek. Bu dönemde temettü ödemeleri, yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı oluşturacak ve şirketlerin performanslarına göre farklılık gösterecek. Ödemeler, hisse başına belirli tutarlarda yapılacak ve yatırımcıların bu tarihlerde dikkatli olmaları önerilmektedir.

2 /24 Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) – 8 Nisan 2025, 0,85 TL

3 /24 Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY) - 9 Nisan 2025, 12,64 TL

4 /24 Koç Holding A.Ş. (KCHOL) – 10 Nisan 2025, 5,85 TL

5 /24 Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCAR) – 10 Nisan 2025, 53,73 TL





6 /24 LDR Turizm A.Ş. (LIDER) – 11 Nisan 2025, 14,26 TL

7 /24 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO) – 15 Nisan 2025, 3,40 TL

8 /24 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) – 15 Nisan 2025, 0,15 TL





9 /24 Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) – 15 Nisan 2025, 0,27 TL

10 /24 Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) – 15 Nisan 2025, 7,00 TL

11 /24 Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) – 16 Nisan 2025, 1,70 TL

12 /24 Alarko Holding A.Ş. (ALARK) – 17 Nisan 2025, 2,25 TL

13 /24 Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) – 17 Nisan 2025, 0,34 TL

14 /24 Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) – 21 Nisan 2025, 0,21 TL

15 /24 Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) – 21 Nisan 2025, 11,90 TL

16 /24 Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) – 22 Nisan 2025, 0,10 TL

17 /24 Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) – 24 Nisan 2025, 125,38 TL

18 /24 Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVPGY) – 25 Nisan 2025, 1,50 TL

19 /24 Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) – 25 Nisan 2025, 0,35 TL

20 /24 Yünsa Yünlü Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) – 28 Nisan 2025, 0,03 TL

21 /24 Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) – 28 Nisan 2025, 0,49 TL

22 /24 Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) – 29 Nisan 2025, 2,87 TL

23 /24 Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY) – 30 Nisan 2025, 0,46 TL