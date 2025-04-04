Hafta sonu sınav var mı yok mu ÖSYM sınav tarihlerini merak eden adaylar tarafından sorgulanıyor. Sınav takvimini takip eden adaylar yarın sınav var mı, hafta sonu hangi sınav var, 5-6 Nisan hangi sınavlar var sorularına yanıt arıyor. İşte ÖSYM sınav takvimine dair detaylar

Hafta Sonu Sınav Var Mı?

Bu hafta yapılacak sınavlar belli oldu. Bu hafta sonu 5-6 Nisan tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vizeleri gerçekleştirilecek.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI!

"Ara (Vize) Sınavı 05-06 Nisan 2025 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapılacak. Her ders için sınav süresi 30 dakika olarak belirlendi. Sınav giriş belgenize ÖYS, ATA-AOF Hibrit ve ATAAOF OYS uygulamalarından ulaşabilirsiniz.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınav salonlarına alınacak, her ne sebeple olursa olsun ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacaktır. Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre verilmez."







