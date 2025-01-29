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YDS başvuruları için son gün: 2025 YDS/1 sınavı ne zaman?

YDS başvuruları için son gün: 2025 YDS/1 sınavı ne zaman?

10:4529/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p>YDS başvurusu</p>
YDS başvurusu

ÖSYM sınav takvimine göre, 22 Ocak’ta başlayan 2025 YDS/1 başvuruları, 29 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 23.59’da sona erecek. Peki 2025 YDS/1 sınavı ne zaman? YDS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanmıştı. ÖSYM takvimine göre, YDS başvurusu 22 Ocak’ta başlamıştı. Peki YDS başvuruları ne zaman sona erecek? 2025 YDS/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

2025 YDS/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takviminde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuru tarihlerine yer vermişti.

Takvime göre 22 Ocak’ta başlayan 2025 YDS/1 başvuruları, 29 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 23.59’da sona erecek. Geç başvurular ise 7 Şubat 2025 tarihinde alınacak.

2025 YDS/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

ÖSYM 2025 YDS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


ÖSYM 2025 YDS/1 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2025 YDS/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS başvuru ücreti 750 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek.

Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

• Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

• ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

• İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

ÖSYM 2025 YDS/1 NE ZAMAN?

YDS/1 sınavı, 9 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.


YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 YDS/1 sonuçları 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

#YDS
#ÖSYM
#YDS başvurusu

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