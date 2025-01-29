Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanmıştı. ÖSYM takvimine göre, YDS başvurusu 22 Ocak’ta başlamıştı. Peki YDS başvuruları ne zaman sona erecek? 2025 YDS/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?