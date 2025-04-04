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LGS başvurularının ne zaman biteceği netleşti! Başvurular e- Okul üzerinden yapılıyor

LGS başvurularının ne zaman biteceği netleşti! Başvurular e- Okul üzerinden yapılıyor

12:284/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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LGS başvuru ekranı ne zaman kapanacak?
LGS başvuru ekranı ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan LGS sınavında başvuru süreci başladı. 2 Nisan tarihinde başlayan süreçte binlerce kişi ücretsiz ve online olarak başvuru yapacak. 2025 yılında da binlerce kişinin katılacağı sınavın tarihi 15 Haziran olarak belirlendi.

MEB kılavuzunun ardından LGS sınavının başvuru son tarihi belli oldu. 2025 yılında 16 Haziran'da uygulanacak olan sınavın başvuruları e- Okul üzerinden yapılacak. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra işlemlerini tamamlayabilecek.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK 2025?

Bu yıl 15 Haziran'da gerçekleşecek olan LGS sınavının başvuruları dün itibarıyla başladı. Süreç 16 Nisan'a kadar devam ederken adaylar e- Okul üzerinden 2-16 Nisan aralığında işlemlerini gerçekleştirebilecek. 15 Haziran'da yapılacak olan sınavın sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak.

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 4 Haziran sınava elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak. Mühürlenerek onaylanmasının ardından öğrencilere verilecek. Adayların sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini alması gerekiyor.

#LGS
#lgs başvuru
#Lgs Başvuru Ekranı

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