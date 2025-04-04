MEB kılavuzunun ardından LGS sınavının başvuru son tarihi belli oldu. 2025 yılında 16 Haziran'da uygulanacak olan sınavın başvuruları e- Okul üzerinden yapılacak. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra işlemlerini tamamlayabilecek.

Bu yıl 15 Haziran'da gerçekleşecek olan LGS sınavının başvuruları dün itibarıyla başladı. Süreç 16 Nisan'a kadar devam ederken adaylar e- Okul üzerinden 2-16 Nisan aralığında işlemlerini gerçekleştirebilecek. 15 Haziran'da yapılacak olan sınavın sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak.