Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Antalya OGM kura sonuçları isim listesi açıklandı

Antalya OGM kura sonuçları isim listesi açıklandı

11:294/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Antalya OGM işçi alımı kura sonuçları</p>
Antalya OGM işçi alımı kura sonuçları

OGM kura çekilişi gerçekleştirildi. OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları il müdürlükleri tarafından tek tek açıklanıyor. 4 Nisan 2025 itibariyle, Antalya OGM kura sonuçları isim listesi açıklandı. İşte arazöz şoförü, orman işçisi, iş makinesi, dozer, greyder, ekskavatör, traktörü operatörü Antalya OGM alımı kura çekilişi asil ve yedek isim listesi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alımı için süreç devam ediyor. Kura çekilişi 27 Mart'ta bölge müdürlükleri tarafından ayrı ayrı gerçekleştirildi. Sonuçlar da yine müdürlükler tarafından tek tek açıklanıyor. 4 Nisan 2025 itibariyle, Antalya OGM kura sonuçları isim listesi açıklandı. İşte arazöz şoförü, orman işçisi, iş makinesi, dozer, greyder, ekskavatör, traktörü operatörü Antalya OGM alımı kura çekilişi asil ve yedek isim listesi.

ANTALYA OGM İŞÇİ ALIMI NOTER KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

#OGM
#OGM kura çekilişi
#Antalya OGM işçi alımı kura sonuçları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye zam oranı yeni maaş hesabına eklendi: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 14.469 TL üstü maaş alanlar...