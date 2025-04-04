Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alımı için süreç devam ediyor. Kura çekilişi 27 Mart'ta bölge müdürlükleri tarafından ayrı ayrı gerçekleştirildi. Sonuçlar da yine müdürlükler tarafından tek tek açıklanıyor. 4 Nisan 2025 itibariyle, Antalya OGM kura sonuçları isim listesi açıklandı. İşte arazöz şoförü, orman işçisi, iş makinesi, dozer, greyder, ekskavatör, traktörü operatörü Antalya OGM alımı kura çekilişi asil ve yedek isim listesi.