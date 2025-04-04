MEMUR MAAŞ ZAMMINDA ENFLASYON DEĞİŞİKLİĞİ: Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı ne olacak?

TÜİK'in Mart ayı enflasyon verilerine göre, memur ve memur emeklilerinin Temmuz maaş artışı için enflasyon farkı %2,27 oldu. Bu artış, Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemesinin temelini oluşturacak. Memurlar ve emekli memurlar, bu farkın yanı sıra toplu sözleşme gereği yapılacak zammı da alacak. Temmuz zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışlarıyla şekillenecek.
Bu yıl yüzde 11.54 zamlı maaşla başlayan memurlar ve memur emeklileri, Temmuz ayında bir zam daha alacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, maaşlara yüzde 5’lik bir zam yapılacak ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6’yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Bu düzenleme, memurların maaşlarını Temmuz ayında yeniden şekillendirecek.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE TEMMUZ ZAMMI BEKLENTİSİ YÜKSELİYOR
2025 yılına %11.54 zamlı maaşla başlayan memurlar ve memur emeklilerinin maaşları Temmuz ayında bir kez daha artacak. TÜİK’in Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, maaşlarda yapılacak artışın boyutu netleşmeye başladı. Temmuz ayında maaşlara %5’lik bir zam yapılacak ve bunun üzerine 3 aylık enflasyon farkı eklenerek maaşlar yeniden güncellenecek.
ENFLASYON FARKI VE TEMMUZ ZAMMI
Mart ayında açıklanan enflasyon verilerine göre, Ocak-Mart dönemi için toplamda %10.06 enflasyon gerçekleşti. Bu da memurlar için %3.83 enflasyon farkı anlamına geliyor. Temmuz ayında %5’lik bir zam yapılacak ve bu zamla birlikte maaşlar, %9.02 oranında artacak. Bu artışla birlikte maaşlar daha da yükselecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI TEMMUZ’DA 47 BİN 670 TL’YE YÜKSELECEK
Ocak ayında yapılan %6’lık zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.205 TL’den 43.726 TL’ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 17.588 TL’den 19.617 TL’ye çıkmıştı. Üç aylık enflasyon farkı ile birlikte Temmuz’da en düşük memur maaşı 47.670 TL’ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 21.387 TL’ye yükselecek. Bu artışlar önümüzdeki üç aylık enflasyon farkı ile daha da yükselebilir.
TEMMUZ ZAMMININ TARİHİ BELLİ OLDU
Temmuz ayında memurların ve memur emeklilerinin maaşları, 3 Temmuz’da açıklanan verilerle kesinleşecek ve aynı ay içinde maaşlara yansıtılacak. Temmuz maaş artışı sonrasında memurlar, Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerini bekleyecekler.
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4
Mevcut Maaş: 66.358 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 72.343,49 TL
Memur (Üniversite Mezunu) 9/1
Mevcut Maaş: 45.555 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 49.664,06 TL
Uzman Öğretmen 1/4
Mevcut Maaş: 58.663 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 63.954,40 TL
Öğretmen 1/4
Mevcut Maaş: 52.935 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 57.709,74 TL
Başkomiser 3/1
Mevcut Maaş: 64.481 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 70.297,19 TL
Polis Memuru 8/1
Mevcut Maaş: 58.938 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 64.254,21 TL
Uzman Doktor 1/4
Mevcut Maaş: 109.154 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 118.999,69 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1
Mevcut Maaş: 53.465 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 58.287,54 TL
Mühendis 1/4
Mevcut Maaş: 67.691 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 73.796,73 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1
Mevcut Maaş: 47.224 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 51.483,60 TL
Profesör 1/4
Mevcut Maaş: 96.374 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 105.066,93 TL
Araştırma Görevlisi 7/1
Mevcut Maaş: 63.877 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 69.638,71 TL
Vaiz 1/4
Mevcut Maaş: 55.332 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 60.322,95 TL
Avukat 1/4
Mevcut Maaş: 63.637 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 69.377,06 TL
MEMUR EMEKLİLERİNİN TEMMUZ MAAŞI
Müsteşar (1/1)
Mevcut Maaş: 71.326,73 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 77.760,40 TL
Genel Müdür (1/1)
Mevcut Maaş: 63.128,72 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 68.822,93 TL
Şube Müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut Maaş: 29.415,55 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 32.068,83 TL
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut Maaş: 23.958,47 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 26.119,52 TL
Öğretmen (1/4)
Mevcut Maaş: 29.415,55 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 32.068,83 TL
Kaymakam 1. Sınıf (1/4)
Mevcut Maaş: 41.454,37 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 45.193,55 TL
Başkomiser (1/4)
Mevcut Maaş: 30.167,81 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 32.888,95 TL
Polis Memuru (1/4)
Mevcut Maaş: 29.663,82 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 32.339,50 TL
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut Maaş: 29.415,55 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 32.068,83 TL
Mühendis (1/4)
Mevcut Maaş: 29.415,55 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 32.068,83 TL
Teknisyen (Lise - 1/4)
Mevcut Maaş: 21.118,23 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 23.023,09 TL
Pratisyen Hekim (1/4)
Mevcut Maaş: 51.454,86 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 56.096,09 TL
Profesör (1/4)
Mevcut Maaş: 56.308,63 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 61.387,67 TL
İmam-Hatip
Mevcut Maaş: 29.415,55 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 32.068,83 TL
Avukat (1/4)
Mevcut Maaş: 29.415,55 TL
%9.02 Zamlı Maaş: 32.068,83 TL
NOT: Maaşlara aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil edilmiştir.