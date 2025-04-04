MEMUR MAAŞ ZAMMINDA ENFLASYON DEĞİŞİKLİĞİ: Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı ne olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI TEMMUZ’DA 47 BİN 670 TL’YE YÜKSELECEK

Ocak ayında yapılan %6’lık zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.205 TL’den 43.726 TL’ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 17.588 TL’den 19.617 TL’ye çıkmıştı. Üç aylık enflasyon farkı ile birlikte Temmuz’da en düşük memur maaşı 47.670 TL’ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 21.387 TL’ye yükselecek. Bu artışlar önümüzdeki üç aylık enflasyon farkı ile daha da yükselebilir.