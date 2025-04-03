TOKİ 44 ilde 552 arsayı satışa sunuyor: Yüzde 25 peşin, 48 ay vade ile arsa alma fırsatı

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 44 ilde 552 arsa, ödeme kolaylığı ile satışa sunulacak. Açık artırma yöntemi ile yapılacak olan arsa satışları 16-17 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. TOKİ'nin arsa satışlarına katılmak için gerekli başvuru şartları da açıklandı. İşte TOKİ'nin 44 ilde satışa çıkaracağı arsalar ve başvurular hakkındaki tüm detaylar.





TOKİ 44 İLDE 552 ARSAYI SATIŞA SUNUYOR!





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 44 ilde 552 arsayı 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.





Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.





Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.





ARSALAR HANGİ İLLERDE?





Muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan toplam 3 milyon 976 bin 625 m2 büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir,Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan 552 arsa, açık artırmayla satılacak.





AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ





Açık artırmalar, 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.





Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.



