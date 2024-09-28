Lübnan Başbakanı Mikati'den ulusal sorumluluk çağrısı: İsrail'in hedefi bizim birliğimize darbe vurmak

Katil İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırıları nedeniyle ABD'deki ziyaretini yarıda keserek ülkeye dönen Lübnan Başbakanı Necib Mikati, acilen toplanan Bakanlar Kuruluna başkanlık etti.

Mikati, burada yaptığı konuşmada, "Lübnan'ın pek çok bölgesinin maruz kaldığı vahşi İsrail saldırıları karşısında Lübnanlıları ulusal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye çağırıyorum çünkü İsrail'in hedefi bizim birliğimize darbe vurmak." dedi.

Ulusal sorumluluğun, tüm siyasi anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp vatanı koruyacak ve güçlendirecek şeyler üzerinde birleşmeyi gerektirdiğini vurgulayan Mikati, İsrail'in saldırılarının durması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması gerektiğini ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında bin 30 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere 1030 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.











