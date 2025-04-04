3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ: Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı enflasyon farkı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2025 enflasyon verilerini 3 Nisan'da açıkladı. Böylece Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon farkı netleşti. Şubat ayında TÜFE aylık %2,27, yıllık ise %39,05 olarak açıklanmıştı. Memur ve emeklilerin maaş artışında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı için 3 aylık veri tamamlanmış oldu. Temmuz ayında yapılacak zam oranı için Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri de eklendikten sonra net rakam ortaya çıkacak.

1 /8 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan rakamlara göre, TÜFE Mart ayında aylık bazda %2,46, yıllık bazda ise %38,10 olarak gerçekleşti. Böylece Ocak-Mart dönemini kapsayan üç aylık enflasyon oranı %8,25 oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak Temmuz 2025 zammında toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı belirleyici olacak. İlk altı ay için %5 olarak belirlenen zam oranı, gerçekleşen enflasyon farkını aşması halinde artış gösterecek.

2 /8 EMEKLİ-MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU? Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaş zamlarına ilişkin veriyi Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı.

3 /8 TÜİK'in verilerine göre Mart ayında aylık enflasyon yüzde 2.46 oranında gerçekleşti. Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan enflasyon rakamıyla birlikte üçüncü zam oranı da belli olmuş oldu.

4 /8 Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46 oldu. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 10.05 oldu. Bundan sonraki süreçte geriye kalan Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor.

5 /8 MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

6 /8 Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için Nisan, Mayıs ve Haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor. (Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

7 /8 2025 OCAK VE ŞUBAT AYI ENFLASYON FARKI TÜİK'in verilerine göre Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 5.03 oranında gerçekleşti. Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan TÜİK enflasyon rakamıyla birlikte ilk zam oranı da belli oldu. Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03 olarak ortaya çıktı.