WhatsApp duruma müzik ekleme nasıl yapılır? 60 saniyelik müzik eklenebilecek

Durum oluştururken ekranın üst kısmında beliren müzik notası simgesine dokunan kullanıcılar, geniş bir müzik kütüphanesine erişim sağlayabilecek. Güncel hitlerden klasik eserlere kadar milyonlarca şarkının yer aldığı bu arşiv sayesinde, fotoğraflı Durumlara 15 saniyelik, videolu Durumlara ise 60 saniyeye kadar müzik eklemek mümkün olacak.

WhatsApp, bu yeni özelliğin uçtan uca şifreleme ile korunacağını ve kullanıcıların hangi şarkıları eklediğini göremeyeceğini belirtti. Yeni özellik, kademeli olarak tüm dünyada kullanıma sunulmaya başlanırken, önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kitleye ulaşması planlanıyor.