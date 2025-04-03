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WhatsApp duruma müzik ekleme nasıl yapılır? 60 saniyelik müzik eklenebilecek

WhatsApp duruma müzik ekleme nasıl yapılır? 60 saniyelik müzik eklenebilecek

21:483/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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WhatsApp duruma müzik ekleme özelliği geldi
WhatsApp duruma müzik ekleme özelliği geldi

WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek adına Durum güncellemelerine müzik ekleme özelliğini duyurdu. Yeni özellikle birlikte, kullanıcılar paylaşımlarına müzik ekleyerek duygularını ve anlarını daha etkileyici bir şekilde ifade edebilecek.


Durum oluştururken ekranın üst kısmında beliren müzik notası simgesine dokunan kullanıcılar, geniş bir müzik kütüphanesine erişim sağlayabilecek. Güncel hitlerden klasik eserlere kadar milyonlarca şarkının yer aldığı bu arşiv sayesinde, fotoğraflı Durumlara 15 saniyelik, videolu Durumlara ise 60 saniyeye kadar müzik eklemek mümkün olacak.


WhatsApp, bu yeni özelliğin uçtan uca şifreleme ile korunacağını ve kullanıcıların hangi şarkıları eklediğini göremeyeceğini belirtti. Yeni özellik, kademeli olarak tüm dünyada kullanıma sunulmaya başlanırken, önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kitleye ulaşması planlanıyor.

WHATSAPP DURUMLARINA MÜZİK EKLEME NASIL YAPILIR?

WhatsApp durumlarına adım adım müzik ekleme işlemleri şu şekilde;


WhatsApp’ı Aç:
WhatsApp uygulamasını aç ve ana ekranın sağ üst köşesinde bulunan Durum sekmesine tıklayın.
Yeni Durum Oluştur:
Durum sayfasında, sağ alt köşede bulunan + simgesine dokunarak yeni bir durum oluştur.
Müzik İkonuna Tıkla:
Durum ekranı açıldığında, ekranın üst kısmında bir müzik notasına benzeyen müzik simgesine dokun. Bu, müzik ekleme menüsünü açacaktır.
Müzik Seç
: Karşına çıkan geniş müzik kütüphanesinden, istediğin şarkıyı bul ve seç. Güncel hitlerden klasiklere kadar birçok seçenek mevcut.
Şarkıyı Kişiselleştir:
Şarkıyı seçtikten sonra, hangi bölümü kullanacağını belirleyebilirsin. Fotoğraf durumuna 15 saniye, video durumlarına ise 60 saniyelik müzik eklenebilir.
Durumu Paylaş:
Müzik ve fotoğraf ya da video ekledikten sonra, durumu paylaşmak için sağ alt köşedeki gönder simgesine tıklayabilirsiniz.
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