Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi sorusu yeniden gündeme geldi. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıllarda Temmuz aylarında asgari ücrete ikinci ara zam yapılmıştı. Peki, bu yıl 2025 Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten asgari ücret açıklaması geldi...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücrete ara zam konusunda açıklamalarda bulundu.
Asgari ücrete ikinci kez ara zam yapılacak mı?
Citibank ve Deutsche Bank'ın düzenlediği web konferansına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı. Türkiye Saati ile saat 16.00'da başlayan konferanstan bilgi aktarımı geliyor.
Yapılan görüşmelerde Bakan Şimşek, mahkeme kararının ardından döviz talebinin arttığını ifade ederek, "Döviz talebinin yüzde 60'ının yabancı yatırımcı, yüzde 30'unun yerli şirketler ve yüzde 10'unun bireylerden kaynaklandığını görüyoruz. Yurt içi yerleşiklerin dolar talebi az. Dalgalı dönemde talep daha çok yabancı yatırımcı ve fonlardan kaynaklandı" sözlerini kullandı. Piyasadaki dolar talebinin hafiflediğini belirten Şimşek "Kurun her yatay hareketi müdahale olarak değerlendirilmemeli" dedi.
Bakan Şimşek, uygulanan ekonomi programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam destek verdiğini vurgulayarak, "Finansal piyasalardaki volatilite azalacaktır. Her zaman için ilave planımız bulunmaktadır" şeklinde konuştu.
Bakan Şimşek, 19 Mart tarihinden beri Türkiye'de yaşanan gerilimlerin enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacağının da altını çizdi.
ASGARİ ÜCRET İKİNCİ ZAM AÇIKLAMASI
Şimşek aynı toplantıda enflasyon beklentisindeki artışın şimdilik asgari ücrette ikinci artışı gerektirmeyeceğini söyledi.
ASGARİ ÜCRET 2025 YILINDA NE KADAR?
Asgari ücret 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendi.