Yapılan görüşmelerde Bakan Şimşek, mahkeme kararının ardından döviz talebinin arttığını ifade ederek, "Döviz talebinin yüzde 60'ının yabancı yatırımcı, yüzde 30'unun yerli şirketler ve yüzde 10'unun bireylerden kaynaklandığını görüyoruz. Yurt içi yerleşiklerin dolar talebi az. Dalgalı dönemde talep daha çok yabancı yatırımcı ve fonlardan kaynaklandı" sözlerini kullandı. Piyasadaki dolar talebinin hafiflediğini belirten Şimşek "Kurun her yatay hareketi müdahale olarak değerlendirilmemeli" dedi.