Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi sorusu yeniden gündeme geldi. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıllarda Temmuz aylarında asgari ücrete ikinci ara zam yapılmıştı. Haziran ayı enflasyon verisi ile bu oran daha da artacak. Peki, bu yıl 2025 Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte Temmuz 2025 yeni maaş tablosu
Asgari ücret zammına ilişkin araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü kulağı yapılacak olan maaş zammına çevrildi. Peki Temmuz 2025 asgari ücret zammı olacak mı, bu yıl ara zam olur mu?
Asgari ücrete ikinci kez ara zam yapılacak mı?
Citibank ve Deutsche Bank'ın düzenlediği web konferansına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı. Türkiye Saati ile saat 16.00'da başlayan konferanstan bilgi aktarımı geliyor.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?
1 Ocak 2025 tarihinde asgari ücrete % 30'luk bir zam yapılmış, 17.002 TL olan asgari ücret 22.104 TL'ye yükseltilmişti. Asgari ücret zammına ilişkin Bakan Işıkhan bugüne kadar kendisine yöneltilen sorulara net yanıtlar vermese de asgari ücretlinin zam umudu sürüyor.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret zammına ilişkin dönem dönem gazetecilerin sorduğu sorulara şu şekilde yanıtlar verdi;
“ Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.
"Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken."
"Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda."
ASGARİ ÜCRET ZAMMI OLACAK MI, TEMMUZ'DA ARA ZAM YAPILIR MI?
Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş’un açıklamaları şu şekilde: “Gönül ister ki asgari ücret gündeme gelsin ancak ekonomi yönetimi Orta Vadeli Program dahilinde hareket edecek ve asgari ücrete bir ara zammı gündeme almayacak gibi duruyor. Bunu yılın başında sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaptığı açıklamalara dayandırıyoruz.
Asgari ücret görüşmeleri yapılırken Bakan Şimşek, ‘Bugüne kadar asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik yine ezdirmeyeceğiz’ demişti. Bu açıklama asgari ücrete ciddi bir zam yapılacağı beklentisini oluştursa da yapılan zam %30 ile sınırlı kalmıştı.
Buradan anlıyoruz ki Bakan Şimşek tüm hesaplarını gerçekleşen enflasyon üzerinden değil de beklenen enflasyon üzerinden yapıyor.2025 yılı için beklenen enflasyon %24 ve Merkez Bankası bu beklentisinde ısrarcı kaldı. En kötümser tahminler bile 2025 yıl sonu enflasyonunu %30 olarak bekliyor. Dolayısıyla enflasyon beklentileri yılbaşında yapılan zam olan %30’un altında kaldığı için asgari ücretliye de bir ara zammın gündeme gelmeyeceğini düşünüyoruz. Son iki ayda açıklanan enflasyonun beklentilerin altında kalması bu fikrimizi güçlendiriyor.
ASGARİ ÜCRET 2025 YILINDA NE KADAR?
Asgari ücret 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendi.