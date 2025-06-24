ASGARİ ÜCRET ZAMMI OLACAK MI, TEMMUZ'DA ARA ZAM YAPILIR MI?

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş’un açıklamaları şu şekilde: “Gönül ister ki asgari ücret gündeme gelsin ancak ekonomi yönetimi Orta Vadeli Program dahilinde hareket edecek ve asgari ücrete bir ara zammı gündeme almayacak gibi duruyor. Bunu yılın başında sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaptığı açıklamalara dayandırıyoruz.

Asgari ücret görüşmeleri yapılırken Bakan Şimşek, ‘Bugüne kadar asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik yine ezdirmeyeceğiz’ demişti. Bu açıklama asgari ücrete ciddi bir zam yapılacağı beklentisini oluştursa da yapılan zam %30 ile sınırlı kalmıştı.

Buradan anlıyoruz ki Bakan Şimşek tüm hesaplarını gerçekleşen enflasyon üzerinden değil de beklenen enflasyon üzerinden yapıyor.2025 yılı için beklenen enflasyon %24 ve Merkez Bankası bu beklentisinde ısrarcı kaldı. En kötümser tahminler bile 2025 yıl sonu enflasyonunu %30 olarak bekliyor. Dolayısıyla enflasyon beklentileri yılbaşında yapılan zam olan %30’un altında kaldığı için asgari ücretliye de bir ara zammın gündeme gelmeyeceğini düşünüyoruz. Son iki ayda açıklanan enflasyonun beklentilerin altında kalması bu fikrimizi güçlendiriyor.











