Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ara tatili ne zaman bitecek? 2025 MEB çalışma takvimi

Okullarda 2. dönem ara tatil dönemi sürüyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, yaz tatili öncesindeki son tatilini tamamlamaya hazırlanırken, okulların hangi gün açılacağı da merak konusu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2025 çalışma takvimine göre, okulların ne zaman açılacağı ve tatil tarihleri yer alıyor. İşte 2. ara tatil dönemi ve okulların açılacağı tarih.
Milyonlarca öğrenci, 2. ara tatil döneminde. Hem veliler hem de öğrenciler bayram tatili ile birlikte ara tatil döneminde dinlenme fırsatı yakaladı. Son günlerde ise okulların açılış tarihi bu hafta mı bir sonraki hafta mı şeklinde sorgulamalar yer alıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı 2025 çalışma takvimi ve ara tatil dönemi tarihleri.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2. ARA TATİL DÖNEMİ HANGİ GÜN BİTİYOR?
İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek. Öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine devam edecek.
YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?
Yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başlayacak.
MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ 2025
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.
Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.