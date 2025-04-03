Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ara tatili ne zaman bitecek? 2025 MEB çalışma takvimi

Milyonlarca öğrenci, 2. ara tatil döneminde. Hem veliler hem de öğrenciler bayram tatili ile birlikte ara tatil döneminde dinlenme fırsatı yakaladı. Son günlerde ise okulların açılış tarihi bu hafta mı bir sonraki hafta mı şeklinde sorgulamalar yer alıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı 2025 çalışma takvimi ve ara tatil dönemi tarihleri.