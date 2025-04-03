Göztepe, 49 yıllık yarı final hasretini sonlandırmak için Beşiktaş deplasmanında hata yapmak istemiyor. Türkiye Kupası'nı daha önce 1969 ve 1970 yıllarında üst üste 2 kez kazanan İzmir ekibi, kupada en son 1975-1976 sezonunda yarı final oynamayı başardı. Sarı-kırmızılılar, 1967'de final, 1971'de de yarı finalde mücadele ettiği kupada 1976'dan beri yarı final yüzü göremedi. İzmir ekibi, çeyrek finalde ise son olarak 6 yıl önce 2018-2019 sezonunda mücadele etmişti.