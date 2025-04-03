ATV canlı izleme sayfasında bu akşam kupa heyecanı yaşanacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş-Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da yayınlanacak karşılaşmada kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak ve bordo-mavililerin rakibi olacak. ATV'nin 3 Nisan 2025 tarihli yayın akışında da yer aldığı gibi Beşiktaş (BJK)- Göztepe maçı şifresiz canlı izlenebilecek.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final maçında bu akşam Beşiktaş ile Göztepe kozlarını paylaşacak. ATV kanalından şifresiz canlı yayınlanacak maç 20.30'da başlayacak. Göztepe'nin 49 yıl sonra yarı final oynama hedefiyle çıkacağı karşılaşmada ilk 11'ler de belli oldu. ATV'den canlı olarak Beşiktaş Göztepe maçını izlemek için sayfamızda paylaştığımız bağlantıyı kullanabilirsiniz. İşte 3 Nisan Beşiktaş Göztepe ATV canlı yayını izleme sayfası.
BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI ATV'DE CANLI YAYINLANIYOR
Bu akşamki Beşiktaş Göztepe mücadelesi ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı izlenebilecek. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Maçın hakemi ise Atilla Karaoğlan.
GÖZTEPE 49 YIL SONRA YARI FİNAL PEŞİNDE
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bu akşam deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Göztepe, rakibini mağlup ederek 49 yıl sonra yarı final oynamak istiyor.
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 20.30'da başlayacak. Kupada sezona B Grubu'nda başlayan sarı-kırmızılılar, 3'te 3 yaparak grubunu lider olarak tamamladı. Beşiktaş da İzmir ekibi gibi yenilgisiz bir şekilde grubunu birinci sırada bitirdi. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede müsabakayı kazanan ekip adını yarı finale yazdıracak.
İki ekip arasında Trendyol Süper Lig'in ilk devresinde oynanan maçı Göztepe deplasmanda 4-2 kazanmayı başarmıştı.
Göztepe, 49 yıllık yarı final hasretini sonlandırmak için Beşiktaş deplasmanında hata yapmak istemiyor. Türkiye Kupası'nı daha önce 1969 ve 1970 yıllarında üst üste 2 kez kazanan İzmir ekibi, kupada en son 1975-1976 sezonunda yarı final oynamayı başardı. Sarı-kırmızılılar, 1967'de final, 1971'de de yarı finalde mücadele ettiği kupada 1976'dan beri yarı final yüzü göremedi. İzmir ekibi, çeyrek finalde ise son olarak 6 yıl önce 2018-2019 sezonunda mücadele etmişti.
Beşiktaş - Göztepe maçının VAR'ı Pol van Boekel oldu
Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmada VAR'da Hollandalı hakem Pol van Boekel VAR görev alacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Göztepe bugün saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda mücadele edecek. Müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın 4. hakemi de Ömer Faruk Turtay olacak. Karşılaşmada Hollandalı Pol van Boekel VAR, Abdullah Buğra Taşkınsoy ise AVAR olarak görev yapacak.
ATV YAYIN AKIŞI (3 NİSAN 2025)
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol’da
19: 00 atv Ana Haber
19: 45 Kupa Günlüğü
20: 30 Beşiktaş - Göztepe
22: 40 Başka Bir Gün 9.Bölüm
01: 40 Bir Gece Masalı 27.Bölüm
04: 30 Hercai
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