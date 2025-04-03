Doğum yardımı çocuk parası ne kadar, kimler alır ve başvuru şartları nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, çocuk sahibi ailelere maddi destek sağlamakta. Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılmakta. 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için geçerli olan doğum yardımı başvuruları devam etmekte. Peki çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL çocuk yardımı başvuru şartı nedir? Çocuk yardımı başvurusu ve 5 bin TL'lik çocuk yardımı hakkında detaylı bilgiler:

1 /4 Doğum yardımı, çocuk sahibi olan ailelere devlet tarafından sağlanan maddi bir destektir. Bu yardım, ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlar. 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için doğum yardımı yapılacak. Peki, 5 bin TL çocuk yardımı başvuru şartı nedir? Çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğum yardımıyla ilgili bazı önemli bilgiler şunlardır:

2 /4 DOĞUM YARDIMI NE KADAR? Çocuk başına ne kadar yardım yapılıyor? Aile yılı kapsamında doğum yapan annelere çocuk başına ödeme yapılmakta. Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL yardım yapılmakta. İkinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) anneye aylık bin 500 TL ödeme yapılmakta.

3 /4 Üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.