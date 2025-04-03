Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, çocuk sahibi ailelere maddi destek sağlamakta. Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılmakta. 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için geçerli olan doğum yardımı başvuruları devam etmekte. Peki çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL çocuk yardımı başvuru şartı nedir? Çocuk yardımı başvurusu ve 5 bin TL'lik çocuk yardımı hakkında detaylı bilgiler:
Doğum yardımı, çocuk sahibi olan ailelere devlet tarafından sağlanan maddi bir destektir. Bu yardım, ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlar. 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için doğum yardımı yapılacak. Peki, 5 bin TL çocuk yardımı başvuru şartı nedir? Çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğum yardımıyla ilgili bazı önemli bilgiler şunlardır:
DOĞUM YARDIMI NE KADAR? Çocuk başına ne kadar yardım yapılıyor?
Aile yılı kapsamında doğum yapan annelere çocuk başına ödeme yapılmakta. Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL yardım yapılmakta. İkinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) anneye aylık bin 500 TL ödeme yapılmakta.
Üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.
DOĞUM YARDIMI ÇOCUK PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.
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