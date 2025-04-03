Teknoloji devi Apple, Türkiye fiyatlarında değişikliğe gitti ve birçok iPhone modeline zam geldi. Böylece, 2025 zamlı iPhone fiyat listesi de güncellenmiş oldu. Peki, hangi Apple ürünlerine zam geldi, güncel iPhone fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylar...