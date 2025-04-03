Apple, Türkiye'deki iPhone'lar ve diğer birçok ürününde fiyat artışına gitti. Bu zam, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik koşullar nedeniyle gerçekleşti. Zamdan iPhone 15 ve 16 modelleri ve Apple Watch, iPad Pro, AirPods’ler de etkilendi. İşte yeni iPhone fiyatları 2025.
Teknoloji devi Apple, Türkiye fiyatlarında değişikliğe gitti ve birçok iPhone modeline zam geldi. Böylece, 2025 zamlı iPhone fiyat listesi de güncellenmiş oldu. Peki, hangi Apple ürünlerine zam geldi, güncel iPhone fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylar...
Apple ürünlerıne ne kadar zam geldi?
Apple ürünlerindeki fiyat artış oranı yüzde ile yüzde 10 arasında değişiklik gösterdi. Fiyat artışları ile birlikte en ucuz iPhone modelinin fiyatı 49 bin 999 lira, en pahalı modelin fiyatı ise 109 bin 999 liraya yükseldi. İşte 2025 iPhone zamlı fiyatları.
En ucuz ve en pahalı iPhone ne kadar oldu, hangi ürünlere zam geldi?
iPhone 16 128 GB eski fiyatı 64.999 TL yeni fiyatı 69.999 TL
iPhone 16 Plus 128 GB eski fiyatı 73.999 TL yeni fiyatı 79.999 TL
iPhone 16 Pro 128 GB eski fiyatı 82.999 TL yeni fiyatı 89.999 TL
iPhone 16e 128 GB eski fiyatı 47.999 TL yeni fiyatı 49.999 TL
iPhone 16 Pro Max 1 TB eski fiyatı 119.999 TL yeni fiyatı 131.999 TL
iPhone 15 128 GB eski fiyatı 56.999 TL yeni fiyatı 59.999 TL
iPhone 15 Plus 128 GB eski fiyatı 64.999 TL yeni fiyatı 69.999 TL
Apple Watch Series eski fiyatı 18.299 TL yeni fiyatı 19.999 TL
M4 çipli 13 inç MacBook Pro eski fiyatı 74.999 TL yeni fiyatı 79.999 TL
Watch Ultra 2 eski fiyatı 49.999 TL yeni fiyatı 55.999 TL
iPad Pro M4 11 inç eski fiyatı 48.499 TL yeni fiyatı 49.999 TL
AirPods 4. Nesil eski fiyatı 6.880 TL yeni fiyatı 7.699 TL
AirPods Pro 2 eski fiyatı 1.690 TL yeni fiyatı 12.999 TL