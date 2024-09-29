Nasrallah'ın ölümü sonrası katil Netanyahu'dan ilk açıklama: Kim bizi vurursa onu hedef alırız

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmelerinin "Lübnan sınırından tahliye edilen vatandaşlarının ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin evlerine dönmelerine katkı sağlayacağını" ileri sürdü, "ilerleyen günlerde birçok zorlukla karşı karşıya olduklarını" söyledi. Gazze kasabı "İsrail katı tutumunu koruyor. İran'a diyoruz ki 'kim bizi vurursa onu hedef alırız'" ifadelerini kullandı.
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek ulusa seslenen Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "sadece Hizbullah değil İran ekseni ve tüm uzantılarının hayal kırıklığına uğradığını" dile getirdi.