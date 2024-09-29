Nasrallah'ın ölümü sonrası katil Netanyahu'dan ilk açıklama: Kim bizi vurursa onu hedef alırız

İsrail’in eli kanlı lideri Netanyahu, BM Genel Kurulu’nda utanmadan Gazze soykırımını ve Lübnan’a saldırıları savundu. Netanyahu konuşmak için kürsüye gelirken başta Türk heyeti olmak üzere birçok ülke delegasyonu dışarı çıktı ve salon neredeyse boşaldı. İçeride sadece İsrail’in bir avuç yandaşı kaldı. BM binasının dışında ise protesto gösterileri vardı.